SLOBA HOĆE DA SE POMIRIMO, ALI SE TO NEĆE DESITI: Kija Kockar otvoreno o bivšem mužu, ali i kakav plan je imala da bi je svi OSTAVILI NA MIRU!

Kristina Kija Kockar otkrila je da uprkos tome što je ona stavila tačku na ljubav sa Slobom Radanovićem, on ipak želi da se pomire.

"Čula sam da sam trudna, onda sam ga zezala da on prođe pored mene i ja zatrudnim. On želi da se pomirimo, da se to sve obnovi, ali što se mene tiče to se neće desiti. Ne znam zbog čega to želi, ja sam sa sobom jasna", rekla je Kija i dodala:

"Da mi je sad neki dečko, da me ostave na miru sa njim. Pitala sam Filipa Miletića da mi bude lažni dečko, ali nisam uspela da ga ubedim."

