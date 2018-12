VODITELJKA OSULA PALJBU, REČI NIJE BIRALA: Snežana Dakić ne može da se smiri, ovako nešto INSTAGRAM NE PAMTI! (FOTO)

Kako djubrad opravdaju sebi to sto drugima cine zlo? Da li djubrad znaju da stres narusava zdravlje, da covek cije je zdravlje vec naruseno , od stresa moze da umre? ili da dozivi infarkt? Ili mozdani udar? Da li djubrad znaju za losu karmu? I da se i zlo losim vraca, a ne samo dobro dobrim. Gledajte da se sklonite od ljudskog djubreta, ili da mu se sto krace izlazete. U ime svih nas prema kojima se neko nepravedno poneo kao djubre, evo kratke novogodisnje poruke: sram te bilo, djubre jedno !!!

