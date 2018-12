BIĆE POTREBNO VREME DA SE OPORAVIM, ALI STAĆU NA NOGE: Darku Laziću teško padaju vežbe, ali ga raduje što je Marina trudna! Sada pevač otkriva kada će biti SVADBA!

Darko Lazić doživeo je tešku saobraćajnu nesreću, a svi su bili zabrinuti i iz dana u dan se interesovali za njegovo zdravlje i molili se za njegov oporavak. Pevač je trenutno u banji kod Mladenovca gde se dalje odvija njegov oporavak, a otkrio je kako se trenutno oseća.

Pre nego što je Darko progovorio o svemu, njegov doktor je pričao o oporavku pevača:

- Darko je došao u vitalno stabilnom stanju. On je bio srećan što je promenio sredinu, bio je radoznao, naravno, kada će se oporaviti, kada će moći kući. Njegov dan je organizovan prema njegovom opštem stanju. Ima izrazitu atrofiju mišića i dugo će se raditi na tome da bi se sve vratilo u pređašnje stanje. On i dalje ide na terapije kolicima jer mu mišići ne dozvoljavaju da previše dugo hoda. Definitivno neće biti invalid, samo je pitanje uz pomoć kog pomagala će se kretati - ispričao je doktor.

foto: Damir Dervišagić

Darko je priznao da se oseća mnogo bolje, te da stalno ima posete.

- Generalno se osećam mnogo bolje nego što sam bio, krenuli smo sa terapijama. Trebaće vreme da se ja oporavim, ali staću ponovo na noge i idemo dalje. Vežbe mi teško padaju, ali se trudim, znam da moram. Dosta ljudi dolazi, prijatelja, rodbine, svakog dana ima nekog - rekao je Darko i dodao da jedva čeka da vidi ćerku Lorenu:

- Nisam je video, uskoro ću je videti. Ja ću da je grlim i ljubim, mora prvo da joj neko kupi igračke jer ako dođe i nema igračaka biće problem - istakao je on.

On se osvrnuo i na to što će po drugi put postati otac i otkrio kada će se oženiti.

- Jedva čekam, Marina mi je rekla to kad sam izašao iz kome i dobro nisam ponovo pao u komu (smeh). Jedna lepa vest u ovoj gunguli. Nismo još odlučili za ime, imamo par u opticaju. Neću se oženiti u bolnici, biće vremena sledeće godine - rekao je Darko.

foto: Kurir/Marija Dejanović

On je priznao da je njegova još uvek zvanična supruga Ana Sević bila u bolnici i zvala ga kada je prešao u banju, a onda se osvrnuo i na samu nesreću te priznao da nije video slike slupanog automobila.

- Nisam video slike nesreće, nisu mi dali, svi su izbegavali da mi to pokažu. Ja se ne sećam i dalje šta se desilo. Posle operacije i na ovamo se sećam, a do tada, kako sam se slupao, kako sam dospeo u bolnicu, nemam pojma. Kajem se zbog svega, što sam se doveo do ove situacije, ali to može svakom da se desi, ne mora čovek da bude ni pijan. Nema kazne, koga sam ja ugrozio sem sebe? Ja sam sebe povredio i nikog više i nisam vozio u pijanom stanju, kao što se pisalo, ja sam zaspao od umora - zaključio je Darko.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Pink, Foto: Printscreen/Premijera

Kurir

Autor: Kurir