NAJPOZNATIJA STARLETA SE UDAJE: Ajfonka već promenila PREZIME, a evo sa kim je u velikoj LJUBAVI! (FOTO)

Tijana Maksimović Ajfon priznala je da će stati na ludi kamen i objavila fotografiju u venčanici na društvenim mrežama.

Najpoznatija starleta otkrila je kako je upoznala dečka sa kojim je 3 godine, pa i da će se uskoro udati za njega. Ona je čak na Instagramu promenila i svoje prezime u "Tadić".

"Malo ko zna našu priču. Baš ovu noć, igrom slučaja on je bio tu noć u klubu, iz zezanja mi rekao: "Vodim te sutra kod matičara kad si već u venčanici", tada mi je bio drug... I baš ovaj prst bio je uperen ka njemu... I eto posle 3 godine baš on je taj koji će me kao Bog da, odvesti tamo gde je hteo pre 3 god! Život je čudo. Volim te ljubavi", napisala je Tijana u opisu slike.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram

