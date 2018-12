PEVAM 15 GODINA, A NIKADA MI NIJE BILO TEŽE! PLAČE ON, PLAČEM JA: Marija Šerifović raznežila sve kada je objavila DIRLJIV snimak sa NJIM! (VIDEO)

Marija Šerifović održala je prošle noći koncert u Tuzli, a veče je obeležio i jedan emotivan trenutak, pa je pevačica snimak sa fanom objavila na svom Instagramu.

Dok je pevala svoju popularnu baladu Marija je obratila pažnju na dečka iz publike koji ju je oduševio.

"Pevam 15 godina i nikada, ali nikada mi nije bilo teže da neku pesmu otpevam do kraja. Plače on, plačem ja. Smeje se on, smejem se ja. Glupira se on, glupiram se i ja. I savršeno se razumemo. Ima kristalno čiste plave oči i osmeh anđela. Gospodine moj mali u crvenom sakou budi mi dobar, zdrav i večito nasmejan!", poručila je Marija.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Exkluziv

Kurir

Autor: Kurir