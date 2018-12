NORA UHVAĆENA SA SLOBOM, A ONDA PEVAČA OBJAVILA NA INSTAGRAMU: Odmah se oglasila Kija, pa je svom bivšem mužu poručila OVO! SUROVA! (FOTO)

Odnos Eleonore Miljković i Slobe Radanovića intrigira javnost od kako su viđeni zajedno, a oglasila se i Kija Kockar povodom svega.

Pevač je ubrzo zapratio Makedonku na Instagramu, ona mu je zatim posvetila novu objavu u okviru "storija", što ukazuje na to da "gde ima dima, ima i vatre", a Slobina bivša žena je priznala da je ne zanima šta on radi.

foto: Printscreen/Instagram

"Nemam komentar, zaista, na te stvari, niti me zanima šta on radi. On je slobodan momak, tako da... To je to! A ja ni ne znam koja je ta riba, prvi put čujem za nju", rekla je Kija bez dlake na jeziku, a potom uputila molbu.

"Molim vas, nemojte više da me povezujete sa tim personama u tom smislu jer je za mene to prošlost ", bila je jasna Kija.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Pink, Foto: Printscreen/Instagram

Autor: Kurir