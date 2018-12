SVI KOMENTARIŠU NOVE TRENDOVE U MUZICI, A PEVAČ DAO VRHUNSKI ODGOVOR: Željko Samardžić iskreno o Jali, Bubi, Rasti...

Željko Samardžić (63) prati modne trendove, te ne zaostaje za onim pet decenija mlađim muškarcima. Pevač je otkrio ko ga je ubedio da pusti bradu i brkove, ali i šta misli o trendovima, kada je o muzici reč.

"Uglavnom mi kažu da izgledam starije od kad imam brkove. Moj imidž je skrenuo pažnju ljudima, a u ovom poslu to je važno. Želeo sam neku promenu, nije bilo bitno kakvu. Uz pomoć svojih prijatelja, a pre svega kuma Neše, otišao sam kod berberina koji mi je iscrtao bradu na licu. Meni se to dopalo. Danas-sutra mogu opet da se obrijem, to je najmanji problem i minut posla", kaže Samardžić i dodaje da je zadovoljan kada se pogleda u ogledalo.

"Sve je na svom mestu, a to je najvažnije. Inače privatno, volim da sam u trenerci i majici s kratkim rukavima, čak i usred zime. Ne volim da imam puno garderobe na sebi, ne volim da me nešto davi i steže", kaže Samardžić.

Nove trendove podržava, poštuje i voli i nema ništa protiv novokomponovanih pevača.

"Rasta, Buba Koreli, Džala… Sve su to divni mladi ljudi i to što oni rade predivno je. Oni prezentuju neke divne ljubavne tekstove u drugačijim aranžmanima. Meni je to predivno i lično mi se mnogo dopada", kaže Samardžić, koji će Novu godinu provesti radno.

"Pevaću na trgu. Volim kada je napolju hladno, a meni toplo oko srca jer svi pevaju moje pesme i tu su zbog mene. Ne volim da pijem kad pevam. Alkohol mi iritira glas. Mene opija publika, još me drži taj adrenalin", kaže on.

