JELENA KOSTOV MESEC DANA BILA PRIKOVANA ZA KREVET! Zbog pucanja silikona proživela pakao: Pevačica otkrila SVE DETALJE mučnog oporavka!

Jelena Kostov proživela pravi pakao zbog ozbiljnog zdravstvenog problema. Pevačici je pukao silikon u grudima i napravio joj haos u organizmu. Ona je poslednjih mesec i po dana bila prikovana za krevet sa visokom temperaturom koja joj se javila nakon operacije.



U intervjuu za Kurir jedna od najtraženijih zvezdi "Granda" do detalja priča o borbi koja je mogla da je košta života da nije reagovala na vreme.



"Primetila sam promene na grudima i otišla sam kod doktora koji mi je nakon detaljnog pregleda rekao da mi je pukao silikon. Ja jesam i ranije uočila da imam problem, ali nisam odmah odregovala, nego sam sačekala i tako napravila grešku. Po prirodi sam veoma nežna i osetljiva, pa je samim tim sve to bilo još izraženije. Usledila je intervencija, a onda i problemi jer se organizam borio sa novim silikonima. Počele su grudi da mi se pune gnojem. Morali su to da izvlače i to je bilo veoma dramatično".



Kakve si simptome imala pre nego što se razlio silikon?



"Pre svega moram da kažem da žena mora da oseća svoje telo i da reaguje na svaku promenu. Primetila sam da mi grudi nisu kakve su inače. Znala sam da nešto nije u redu. Napravila sam grešku što nisam odmah otišla na operaciju, već sam čekala da prođe vreme. Zato apelujem na sve devojke da odmah idu kod lekara. Nije važno koji deo tela je u problemu, treba to rešavati da ne bude kasno".



Kako je protekla operacija?



"Odlično. Intervenciju je uradio jedan od naših najboljih stručnjaka u našoj zemlji. U mom slučaju lekari nemaju nikakvu krivicu niti grešku. Moj organizam je slabiji pa sam se dosta namučila nakon zahvata, jer nikako nije mogao da se izbori sa novim silikonima. Imala sam temperaturu danima, a i gnoj se napunio".



U kakvom si sad stanju?



"Ne smem da dižem ništa teško. Borila sam se sa sobom da podignem dete. Koliko god izgledalo to bezazleno, moram da se pazim jer oporavak nije jednostavan. Sada počinjem da funkcionišem bolje. Prihvatila sam da pevam i najgore je prošlo. Doktor mi je rekao da se ponašam koliko mi dozoljava bol. Još uvek ne vozim auto".



Da li si bila uplašena za život?



"Ne u tom smislu, ali mi nije bilo svejedno. U nekim trenucima kada si nemoćan i kada ti ozbiljno nije dobro svašta ti prolazi kroz glavu. Znala sam da sam u sigurnim rukama i zato se nisam plašila. Poslednjih mesec i po dan mi je bilo jako teško, ali sad je sve u najboljem redu".

