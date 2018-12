BILJANA KRILA OD PORODICE DA IMA TUMOR PANKREASA! EVO KAKO JOJ ŽIVOT SAD IZGLEDA: Tek kad uradi OVO može da predahne!

Biljana Obradović prebrodila je težak životni period. O tumoru pankreasa koji je voditeljka i portparolka fudblaskog kluba Partizan imala nije razgovarala ni sa svojom porodicom. Sada kada je ozdravili i operativnim putem ukolonila veliki problem, na njoj je da na svakih nekoliko meseci odlazi na kontrole.

"Jeste, hvala Bogu. Međutim, ja sam uvek maksimalno vodila računa o zdravlju. Hranim se uglavnom organskom hranom, ali nekada vam se desi da propustite određene stvari, kao što je ultrazvuk stomaka, koji tada nisam uradila. Ovih dana baš idem na kontrolu".

Biljana se trudi da se dovoljno odmara, ali i da ispunjava sve obaveze.

"Legnem relativno rano, do 23 sata sam u krevetu, probudim se oko osam časova i odmah pogledam poruke na Viberu, jer kolege već od jutra pišu. Odmah prelistam portale i pres kliping i kada to završim, doručkujem dok držim tablet u krilu i popijem kafu. U slučaju da rano imam obaveze, onda odmah po ustajanju perem kosu. Moj radni dan nema vreme i završi se kada isključim zvuk na telefonu. U 90 odsto slučajeva nemam slobodan vikend, a ako se desi i pola dana, tu spremam emisiju 'Biljana za vas'. Moja kancelarija su telefon i mejl adresa".

Kada ne radi, kaže, voli da se opušta na ovakav način:

"Kada ne radim, onda volim da odem na gong zvučnu kupku, budući da pridajem značaj svim spiritualnim stvarima. Govorim o jogi i meditaciji. Prosto me privlači druga dimenzija. Kroz meditaciju sam naučila da se opustim i spustim adrenalin koji je u ovom poslu ogroman. Iskreno, kada imam slobodno vreme, onda sam u trenerci i patikama sa bratancem i sestričinom kod kuće. Družim se sa ljudima koji apsolutno nemaju veze sa sportom niti sa medijima. Odlazim i na treninge, mada ne toliko često koliko bih volela".

U ljubavi je, ističe, sve racionalnija.

"Ih, pa ne zaljubljujem se tako lako. Retko mi se neko baš toliko svidi da mi ukrade srce. Ipak, kada se to dešavalo, ja sam se šalila i govorila da tada mogu sa mnom kao sa džojstikom, da rade šta hoće (smeh). Ipak, s godinama sam postala racionalnija po tom pitanju".

Inače, dana kada je radila intervjue sa Viktorijin anđelima seća se kao da je juče bio.

"Padao je sneg to jutro u Njujorku. Radila sam više od 700 intervjua. Sve do danas sam ostala jedina novinarka koja je radila intervju sa Viktorijinim anđelima. Intervju sa Adrijanom Limom je trajao oko pet minuta, bila je fantastična. Adrijana je devojka koja je svesna sebe, opuštena je, ima milione, zvezda je i nema potrebu da glumata. Devojčice koje su se sada pojavile u svetu mode, a i kod nas, kao i glumice, znajte da što više glumataju, to su nesigurnije. Adrijana je davala intervju sa viklerima na glavi, pored nje je bila pica. Pričala je i o Srbiji, o deci, ma bila je skroz slatka i opuštena. Čujem nekada komentare da nije takva u prirodi?! Ma dajte, niko od javnih ličnosti nije isti privatno i na pisti. Njima je muka od šminke, krila, šljokica i tako dalje... One su željne normalnog života, da leže u pidžami, da uživaju... Ni one nisu savršene, imaju i celulit i bore... I one muku muče, svaki dan moraju da vežbaju, samo što je razlika u tome što one tako izgledaju za milione. Otkako su se pojavili filteri na društvenim mrežama, više ništa nije isto. To je loš primer za devojčice".

Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir