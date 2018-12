SUZANA MANČIĆ NASRED CRVENOG TEPIHA OSETILA BOL! OD ŠOKA ČVRSTO ZATVORILA OČI: Sekunde su bile u pitanju, ali SVI su videli ŠTA SE DESILO!

Suzana Mančić važi za ženu koja malo šta prepušta slučaju, te kada joj se nedavno na jednom događaju dogodio neočekivani peh koji nikako nije mogla da sakrije, zasigurno se veoma začudila.

"Pukao mi je kapilar. Imam problem. Da li je to očni pritisak ili mnogo nerviranja, trčanja... bolelo je", priznala je ona, pa dodala: "Ja to pratim! Kod svog oftalmologa. On kaže - bolje da ti pukne tu nego negde drugde", otkrila je ona pa se nasmejala.

"To jeste estetski problem, ali proći će", zaključila je.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/Foto: Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Kurir