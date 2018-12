NJEGOV BEND SE RASPAO, UMALO DA UMRE U RIJALITIJU, ALI ONA JE OTKIDALA NA NJEGA: Nećete verovati koja poznata pevačica je bila veliki fan IGORA IZ DIVLJEG KESTENA! (FOTO)

Katarina Grujić raspametila je sve kada je javno pokazala staru fotografiju sa Igorom Starovićem, nekadašnjim pevačem Divljeg kestena.

foto: Printscreen, Amidži šou

"Da, to sam ja! To je bilo najpopularnije mesto u Budvi, a ja sam imala sedam godina", ispričala je ona u emsiji kod Ognjena Amidžića sa širokim osmehom.

foto: Printscreen, Amidži šou

Inače, Divlji kesten devedesetih je apsolutno harao muzičkom scenom. Raspali su se 2002. godine, a Starović se od tog trenutka nije mnogo pojavljivao u javnosti. Mnoge je iznenadio ulaskom u rijaliti "Farma" 2013. godine gde mu je u jednom momentu, kako je ispričao, život visio o koncu.

"Pošto se razvedrilo, okopavao sam njivu. Posle sat vremena osetio sam vrtoglavicu. Nisam obraćao pažnju na to jer sam mislio da je od umora i neispavanosti. Pošto mi je bilo gore, krenuo sam ka bunaru i bilo mi je sve teže. Jedva sam hodao. Sećam se samo da sam nekako došao do zida i čvrsto se oslonio. U tom momentu mi je moj drug Edin Škorić prišao i pomogao mi. On me je bukvalno spasao. Udarao me je i izvlačio mi jezik, sav sam se izujedao. Sve se zakomplikovalo kad sam pomodreo u licu, tad sam počeo da se gušim i polako sam gubio svest. Uvek ću mu biti zahvalan, ipak je velika hrabrost spasavati čoveka koji leži i umire", objasnio je svojevremeno Starović, govoreći o Edinu Škoriću.

Kurir.rs/Foto: Printscreen, Amidži šou

Kurir

Autor: Kurir