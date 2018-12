ZA SVE JE KRIV, ZNA SE KO, ARKAN: Zabranio Draganu da bi od Cece napravio zvezdu! ŠOK! NOVI DETALJI IZ PROZIVKI PEVAČICA!

Susret Dragane Mirković i Svetlane Cece Ražnatović, koje su i pored svih mera predostrožnosti naletele jedna na drugu na snimanju u Košutnjaku, opravdao je sva očekivanja fanova.

Naime, oni koji pomno prate estradu i dešavanja na njoj upoznati su sa činjenicom da se luče iz Kasidola i cvetak iz Žitorađe ne podnose već dugo, pa je prvi susret posle mnogo godina, sa provokativnim obraćanjem i begom jedne od učesnica, zadovoljio fanove željne skandala.

Sve je počelo sa Željkom Ražnatovićem Arkanom i njegovom misijom da od svoje tadašnje devojke napravi najveću srpsku zvezdu, otkriva zvor koji je devedesetih godina bio odlično upućen u dešavanja na srpskoj estradi.

"Kad su Ceca i Arkan počeli da se zabavljaju, on je odmah zamislio da od nje napravi najveću zvezdu u Srbiji. To mu je postala misija, a na tom putu mu je u tom trenutku stajala Dragana Mirković. Naime, Lepa Brena i Vesna Zmijanac su već tada prevazišle okvire naše zemlje, žarile su i palile u vreme stare Jugoslavije, a čak su i tada važile ne samo za jugoslovenske već i za balkanske zvezde. Dragana je tada bila neko koga je trebalo preskočiti što se Srbije tiče", priča naš izvor i otkriva kako je došlo do naglog nestanka Dragane sa scene i Cecinog vrtoglavog uspeha.

"Arkan je zabranio da zovu Draganu u emisije, a svi su pričali da su nagrade na svim takmičenjima i festivalima unapred rezervisane. To se pričalo na svakom događaju, ali Dragana prvo nije verovala u to. Ona je mislila da nema šanse da bi koleginica učestvovala u takvim igrama. Mislila je da će, ako nastavi da radi kao i do tada, sve biti u redu, ali je kako je vreme prolazilo počela da shvata da ništa nije u redu i da je svi izbegavaju" kaže naš izvor i dodaje da joj bilo mnogo teško.



- Ceca je uz pomoć supruga i njegovih veza isplivala na vrh, a Dragana je polako nestajala sa scene. Pitanje je šta bi dalje bilo da Dragana nije upoznala Tonija, ubrzo se udala i otišla da živi u Beč. Kada se sklonila iz Srbije, nije joj više bilo toliko važno šta se dešava, a najvažnije joj je bilo što publika, iako nije imala podršku medija, nikad nije prestala da je voli. Zadržala je svoje verne fanove, a uz divnog muža i porodicu podmetanje nogu od koleginice više nije imalo nikakvu težinu - kaže naš izvor i dodaje da je najveći dokaz da Dragana nije gajila zlu krv bila činjenica da je upravo ona ponudila Ceci gostovanje na svojoj televiziji u trenutku kada je Ceca bila zabranjena na „Pinku“.

"Ceca je svoju karijeru napravila upravo na toj televiziji. Dok ju je Arkan gurao, malo-malo je gostovala kod Minimaksa, čija je emisija tada bila najgledanija. Tako je bilo dugo godina, imala je poseban status, a sve se promenilo posle svedočenja svedoka saradnika Dejana Milenkovića Bagzija u Specijalnom sudu u kojem je naveo da je Ceca predložila zemunskom klanu da otmu Željka Mitrovića. Kad je vlasnik „Pinka“ to čuo, zabranio je Ceci da se pojavljuje na njegovoj televiziji, a upravo u tom teškom trenutku za nju Dragana ju je pozvala da gostuje na njenoj televiziji. Tada su zajedno gostovale u emisiji i to je bio najbolji pokazatelj da Dragana ne želi nikako da se sveti za ono što joj je učinila. Ipak, očigledno je da je Ceca, čim se završio težak period u njenom životu, zaboravila na taj gest", završava izvor.

