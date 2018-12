DARKO LAZIĆ OČAJAN! NOVU GODINU I BOŽIĆ NEĆE DOČEKATI U BRESTAČU: Lekari mu uključili još 2 terapije! Ovo je prava istina o njegovom oporavku!

Darko Lazić je u utorak prvi put napustio Selters banju u kojoj se oporavlja od saobraćajne nesreće koju je imao 23. oktobra, a kako nam je rekao tog dana kada je bio na pregledu na Banjici - lekari su prezadovoljni njegovim napretkom.

Međutim, nakon što su se obavile sve potrebne analize zaključeno je da se Darku moraju uključiti još dve terapije.

"Budući da je prohodao pomoću štaka, ali i da su njegovi doktori i te kako zadovoljni kako Darkov oporavak napreduje, te koliko se trudi, smatrali su da je vreme da pređe na druge terapije. Čitav ovaj proces traje nedeljama i podrazumeva više terapija. Iako isprva nije mogao da ide u sale kako bi ih obavljao, aparati mu se više ne donose u sobu, već ide u sve sale pojedinačno u kojima se rehabilituje. Od pre nekoliko dana, uključene su mu i nove terapije. U pitanju su dve nove elektroprocedure, interferentna struja, kao i magnet za brži i bolji oporavak desnog kuka. Magnet je jako bitan kod pacijenata sa prelomom kostiju jer ubrzava njihovo zarastanje. U pitanju je magnet solenoid, to je jedan krug koji obuhvata Darkovu karlicu i kukove", kaže izvor upućen u situaciju i dodaje:

"On je spremno prihvatio novine i zaista se trudi da u svemu sluša doktore koji ga savetuju. Iako je prvobitno trebalo da iz banje izađe za 21 dan, boravak u Mladenovcu će mu se produžiti, a osim što će za Novu godinu biti u banji, najverovatnije će tamo dočekati i Božić. Iako je kod njega postojala jaka želja da za praznike bude u Brestaču, lekari su ga savetovali da ipak ostane u banji kako bi bio maksimalno skoncentrisan na terapije, ali i kako bi se potpuno oporavio. On je zaista bio u teškom stanju nakon saobraćajke i potreban je dug period kako bi se potpuno izlečio. Iako, što zbog njegove volje što zbog stručnosti lekara, oporavak teče brže nego što su mislili, potreban je dodatni napor kako bi se sve dovelo u normalu. On još uvek ne može samostalno da hoda već pravi korake pomoću štaka, a planirano je da iz banje izađe sa štapom", objašnjava izvor.

