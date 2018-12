OVO DOSAD NIKAD NISTE VIDELI: Isplivao snimak na kom zajedno Ceca i Dragana igraju nasmejene i zagrljene! (VIDEO)

Susret Dragane Mirković i Svetlane Cece Ražnatović, koje su naletele jedna na drugu na snimanju u Košutnjaku, izazvao je veliku pažnju, a nekada su njih dve bile dobre drugarice.

Na početku karijere bile su u odličnim odnosima, a sad je na društvenim mrežama isplivao snimak sa početka devedesetih gde su zajedno đuskale uz pesmu "Zaboravi".

Podsetimo, tokom snimanja novogodišnjeg porograma na RTS, dok je Mirkovićeva pozirala foto-reporterima i davala intervju , Ceca je bila na sceni, a nakon što je otpevala prvi deo programa, otišla je do garderobe da se presvuče. U hodniku je srela Draganu i došlo je do njihovog susreta, pa i do čarki.

