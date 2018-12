ŽARKO LAUŠEVIĆ IMA GOMILU STRAHOVA, STREPIM: Ivanović otkrio kako je doveo na intervju čoveka koji nije došao ni na promociju SOPSTVENE KNJIGE

Moderator promocije treće knjige Žarka Lauševića, pod nazivom "Sve prođe, pa i doživotna" bio je Ivan Ivanović, a kako su gosti i publika upravo iz tog razloga bili uskraćeni za njegove utiske o knjizi, nakon završetka iste iskoristili smo priliku da popričamo sa poznatim voditeljem.

Ivan nam je osim tih svojih impresija, kroz neizostavni humor, ispričao i kako je izgledao njegov prvi susret sa glumcem, gde su se on i Lauš prvi put upoznali i kako je pri prvom pokušaju da sa njim uradi intervju bio kulturno "odjavljen".

Kako se strpljenje međutim isplati, nakon osam godina od tada, Žarko Laušević odlučio je da svoj prvi televizijski intervju posle mnogo godina, da upravo Ivanu.



I dok sa nestrpljenjem iščekujemo petak i "Veče sa Ivanom Ivanovićem", gde će se kao glavni gost pojaviti Žarko Laušević, startovali smo voditelja i malo se našalili sa njim i na račun svega toga.



Mada je to već poznato, autor knjige nije se pojavio na svojoj promociji, pa je to bio odličan šlagvort da za sve okrivimo upravo voditelja.

Kako si uspeo da čoveka koji nije došao na sopstvenu promociju nagovoriš da gostuje u tvojoj emisiji?

- Vidi, ta priča je počela 2010. godine. Izveštavao sam sa US Opena za "Prvu" televiziju i palo mi je na pamet s obzirom na to da je Žarko u Njujorku da probam nekako da dođem do njega i da ga nagovorim da bude gost u emisiji. Uspeo sam da pošaljem poruku da sam zainteresovan za to i onda se on pojavio s kačketom na glavi, u tom nekom lokalu gde smo slavili Novakovu pobedu. Izašli smo ispred, upoznali se, on je vrlo ljubazno odbio to gostovanje, ali sam ja tada shvatio i bilo mi je rečeno da je veliki događaj to što je uopšte došao da se upozna sa mnom. Pošto je Bog tako namestio da sam često išao u Njujork, a i dan danas često idem, mi smo se svaki put viđali i onda mic po mic počeli da se družimo, i onda negde krajem 2011. godine ja sam mu rekao da ga nikad više neću zvati za gostovanje u mojoj emisiji, jer je to prijateljstvo sada postalo veće od bilo čega što je vezano za posao i da je meni prosto neprijatno da ga to pitam. Ali on mi je rekao da ne brinem da kada jednom u životu bude odlučio da radi televizijski intervju, da će to biti sa mnom. I Laušević je na kraju ispunio svoje obećanje, što najbolje govori o tome kakav je on čovek.

Palo nam je na pamet da je u stvari ovo sve nekakav kompenz. Ti njemu vodiš promociju, a on tebi za uzvrat dolazi u emisiju. Uskratio si nas sve za njegovo pojavljivanje?

- Hahaha. Nije to. Ja ne radim kompenze. Ja radim samo stvari koje mi se rade celu svoju karijeru, i nikad nisam radio ono što mi se nije radilo, i ne pravim te kompenze, prosto ja bih ovde večeras bio moderator čak i da je Žarko tu večeras, tako da to nema veze sa njegovim pojavljivanjem. Jednostavno mislim da je njemu jako teško da se pojavljuje pred ovolikim brojem medija.

Ali smo čuli da je u Beogradu.

- Ja to ne mogu ništa sada, ne bih ti to govorio...

Pitanje je zapravo bilo - s obzirom na to da je u Beogradu, a što pretpostavljamo znaš, šta misliš zašto se nije pojavio?

- Pa ne znam. Možda je tek sad stigao. (smeh) U svakom slučaju, bio tu, ne bio tu - nije mu lako da izađe pred medije. I mi novinari nismo baš na vrhunskom nivou ove profesije u današnje vreme i mislim da i neka pitanja koja bi mu se postavljala nisu na mestu i teže ka nekom senzacionalizmu od strane nekih ljudi koji nisu čak pročitali ni knjigu. Tako da ga ja negde razumem i najveća moja strepnja pred taj intervju i jeste, taj njegov strah od medija i novinara, ali ja verujem nekako da će to sve super ispasti.

Da li misliš da čovek koji je prošao kroz sve kroz šta je on prošao može i dalje da ima neke strahove?

- Ja mislim da može, s obzirom da strahovi ne nestaju tek tako. Mislim da Žarko ima gomilu strahova, kao i većina ljudi, tako da ne verujem da se lišio svojih strahova, pre mislim da je naučio da živi sa njima, ispričao je.

