LUKSUZ U GRČKOJ, CENE NIKAD POVOLJNIJE! Sada je idealno vreme da isplanirate savršeno letovanje

Uvertira u Novu godinu idealno je vreme za planiranje savršenog letnjeg odmora. Verujući da odmor treba planirati ranije i dobro se organizovati, agencija „Travelland“ svojim vernim klijentima izlazi u susret sa fantastičnim ponudama! Ovaj put očekuju vas veoma lepi i luksuzni hoteli po nikad nižim cenama!

Na prostoru Sitonije turistička agencija „Travelland“ ima širok izbor hotela u ponudi. Sa 5 zvezdica su veoma atraktivni luksuzni hoteli Porto Carras Sithonia i Porto Carras Meliton u Neos Marmarasu. Ova dva fantastična hotela čine čuveni Porto Carras Grand Resort koji je izgrađen na nekoliko hektara hotelskog imanja, koji poseduje sopstvenu marinu, vinograd sa vinarijom, golf terene, jahački i jedrilički klub, kazino, tržni centar, spa centar, bazene sa slatkom i slanom vodom i još neverovatnih sadržaja. Porto Carras posebno vole i posećuju roditelji sa malom decom jer ima mnogo sadržaja za najmlađe posetioce. Svakoga ko rezerviše odmor u nekom od pomenutih hotela ovog čuvenog kompleksa očekuje popust od sjajnih 53%!

Po prelepom ambijentu i prvoklasnoj usluzi u Grčkoj ističu se Cronwell hoteli. Na prelepoj plaži u Psakudiji, Sitonija, nalazi se fenomenalan hotel Cronwell Sermilia Resort 5*. Bogatstvom interesantnih sadžaja, kao i prostranim, klimatizovanim i moderno opremljenim sobama, gostima pruža osećaj udobnosti ,sigurnosti i užitka. Uz neverovatan popust od 42% koji važi do kraja meseca, sedam noći za dvoje odraslih po ceni je već od 564€! Jedan od nejlepših hotela Olimpske regije predstavlja Cronwell Platamon Resort 5*, smešten u Platamonu, na oko 35 km od susednog mesta Katerini. Hotel poseduje nekoliko restorana, bar, bar na bazenu i na plaži, nekoliko otvorenih bazena, zatvoreni bazen u okviru spa centra koji se prostire na površini od 1500 m² i nudi fenomenalne wellness tretmane. Fenomenalnu zabavu, gosti svih uzrasta, mogu pronaći u akva parku koji obiluje najneverovatnijim vodenim atrakcijama! Za ovaj hotel aktuelan je popust i do 37%. Sedam noći za dvoje odraslih i dvoje dece do 16 godina uz Ultra All Inclusive uslugu, po ceni je već od 831€!

Na jugu Kasandre, poslednjeg prsta Halkidikija, nedaleko od mesta Paljuri nalazi se hotel Miraggio sa 5 zvezdica. Hotel je izgrađen u prelepom prirodnom okruženju odakle se pruža pogled na Egejsko more. Izlazi na bajkovitu peskovito-šljunkovitu Kanistro plažu. Raspolaže otvorenim bazenom i luksuznim spa centrom, sportskim terenima, brojnim otvorenim bazenima, barovima, restoranima, sadržajima za najmlađe i mnogim drugim. Pojedine smeštajne jedinice imaju sopstveni bazen a svaka smeštajna jedinica sadrži klima-uređaj, flat-screen TV sa satelitskim kanalima i terasu ili balkon sa pogledom na more ili vrt. Rezervacijom do kraja decembra, možete letovati u ovom hotelu po cenama nižim i do neverovatnih 42%!

Dodir luksuza nudi moderni i estetski uređen hotel Xenios Anastasia Resort 5*. Nalazi se na samoj plaži, okružen baštom koja doprinosi prijatnoj atmosferi, a lepotu ambijenta upotpunjava obližna luka Nea Skioni. Sve sobe su veoma udobne, klimatizovane i elegantno uređene, a većina njih ima prelep pogled na more. Iz „Travelland-a“ stižu tople preporuke za ovaj hotel, a uz sjajni popust od 42% do kraja meseca, sedam noći, na bazi polupansiona, za dvoje odraslih i dete do 14 godina po ceni je već od 478€!

Pod okriljem najviše grčke planine, Olimp, nalazi se čuveni hotel Dion Palace 5*, prvi medicinski spa centar u Grčkoj. Hotel se sastoji od nekoliko objekata i ima izlaz direktno na plažu, više puta odlikovanu plavom zastavicom. U sklopu hotela nalazi se recepcija, restoran, prostran lobi sa barom, 2 bazena, zlatara, mini market, parking, a la carte restoran, tereni za tenis i fudbal, kao i jedinstveni spa centar sa fenomenalno organizovanim spa programom za relaksaciju čitavog tela. Sve sobe hotela su luksuzno opremljene sa elegantnim nameštajem, kupatilima i terasama sa nezaboravnim pogledom na pučinu ili pak vrt i Olimp. Uz aktuelan popust od 37%, deset noći za dvoje odraslih i dvoje dece uzrasta do 12, odnosno 6 godina, na bazi polupansiona, po ceni je već od 642€!

Grčko ostrvo Tasos obiluje lepotama, a pravom užitku i savršenom odmoru doprinose fenomenalni luksuzni hoteli. Udobnost i mnoštvo uzbudljivih sadržaja nudi hotel Thassos Grand Resort 5*. Ima fenomenalne tradicionalne restorane i konou na obali mora u kojima gosti mogu uživati u izvrsnim specijalitetima. Sve sobe i apartmani imaju prelep pogled na more sa balkona, en-suite kupatilo, najnoviju inteligentnu tehnologiju, vrhunski flat screen TV, bežični internet i još mnogo toga. Ono po čemu je ovaj hotel poznat, su neponovljivi večernji programi koji prave dobru atmosferu i nude dobru zabavu. Za rezervacije do 31.12.2018. očekuje vas i do sjajnih 47% popusta! Na plaži Paradise Beach, jugoistočna strana ostrva Tasos, nalazi se izuzetno lep hotel Royal Paradise 5*. Hotel ima 77 moderno uređenih soba i raspolaže brojnim sadržajima kao što su bazeni, restorani, igrališta, prodavnice, barovi i još mnogo toga. Hotel je sa svih strana okružen zelenilom i veoma bezbedan, te je idealno mesto za porodice sa decom. Idiličan odmor sa svojom porodicom u ovom hotelu možete priuštiti uz i do 42% niže cene!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

