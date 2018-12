DUŠICA JAKOVLJEVIĆ UŽIVA U VEZI SA FUDBALEROM, UPOZNALA GA I SA DECOM: Voditeljka uživa u ljubavi, a ono što je dobila na poklon će vas oduševiti!

Dušica Jakovljević je nedavno potvrdila vezu sa fudbalerom Milošem Dimitrijevićem, a do ovog sudbinskog susreta došlo je veoma brzo po okončanju dugogodišnje veze sa Jovicom Aleksićem.

"Dušica i Miloš imaju zajedničko društvo, ali nikad ranije se nisu sretali jer je on posle angažmana igrao u Francuskoj, pa u Australiji, gde je proveo dve sezone. Putevi su im se ukrstili pre dva meseca i od tada su u vezi", ispričao je izvor.

"Dušica je Miloša upoznala sa Anđelom i Ognjenom. Bili su zajedno na ručku protekle nedelje. Zasad je sve u najboljem redu, to svedoče i slike na kojima je Dušica u zagrljaju svog dečka. Za mesec dana veze Miloš joj je poklonio narukvicu, koju Dušica ne skida, a na kojoj su pored srca i inicijali njihovih imena. Milošu se posebno svidelo to što je ona prirodna i normalna osoba, što nije isfolirana kao većina sa kojima je on imao priliku da se sretne", zaključio je izvor.

