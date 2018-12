ĆERKA JE ZNALA, NIŠTA NIJE HTELA DA MI KAŽE, A KADA SAM UŠLA U SOBU SAKRILA SE U ORMAR: Goca Tržan je pre 5 godina dobila najvredniji poklon od dečka, a evo o čemu je REČ!

Goca Tržan je priznala da joj je najlepše iznenađenje za Novu godinu priredio sadašnji suprug Raša Novaković.

Pevačica se setila praznika pre 5 godina, pa je ispričala čime ju je sadašnji muž oduševio, a sve uz pomoć njene ćerke iz prvog braka - Lene.

"Pre 5 godina su se moj muž sadašnji, tadašnji dečko su se vrzmali po kući i ja sam mislila da spremaju novogdoišnji poklon. Videla sam da Lena neće ništa da mi kaže, a ni on. Lena me na kraju zvala u sobu da me nešto pita. Ušla sam, ona se sakrila u ormar, a moj Radomir kaže: "Ja sam prvo pitao nju, a sada hoću da pitam tebe, hoćeš li da se udaš za mene?", ispričala je Goca u emisiji "Magazin IN" i dodala:

"Setila sam se da je bilo pred Novu godinu, ali meni datumi ne znače ništa."

