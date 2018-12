NATALIJA TRIK FX NE DA SINU DA UĐE U RIJALITI, A SVE ZBOG PORODICE ĐOGANI: Anabela i Gagi misle da su zvezde, a Luna vuče porodične TRAUME!

Natalija i Sani iz grupe Trik FX kažu da im mnogo smeta to što ih porede sa porodicom Đogani i da baš zbog njih svom sinu Dejanu nisu dozvolili da uđe u Zadrugu iako je imao poziv.

"Mnogi misle da smo mi u rodu sa Đoganijima, pa sam rekla da ću na svom čelu istetovirati velikim slovima: "Nismo Đogani". Ja nisam imala poziv za Zadrugu ove sezone, ali jeste moj sin Dejan, koji je lep i zgodan. On je i hteo da uđe, ali kada sam videla kako Gagi i Anabela prolaze zbog Lune, rekla sam mu da ne može. Iskreno, on je kao Sloba Radanović - kao neko telence, naivan i velika dobrica", kaže Natalija, koja se osvrnula na Lunino učešće u rijalitiju:

"Luna treba da se opusti i da se napokon zaljubi u nekog slobodnog muškarca. Na nju je psihički loše uticala prva "Zadruga" i vidim da je opterećena roditeljima i time što oni ne rade. To ne treba da ima veze sa njom, to je do pesme - danas ih ima, sutra nema. Ja Anabelu znam 20 godina. Luna je mnogo propatila i prolila mnogo suza zbog Anabele i Gagija, ona je gledala kako joj otac maltretira majku i zbog toga vuče traume. Sigurna sam i da je to razlog zašto je Anabela razmazila Lunu, zna da je kao dete mnogo patila. Zamislite vi bilo koje dete koje gleda kako otac tuče majku. To je strašno. Ja se divim Luni što je Gagiju sve oprostila i sada je uz njega iako je znala koliko je njena majka patila dok je on prolazio kroz taj period droge. Ne daj bože nikome! Anabela i ja smo prekinule druženje jer su ona i Gagi bili mnogo popularni, izdigli su se. Smatrali su sebe zvezdama, a mi smo bili ispod njih. Kasnije su se odselili iz našeg kraja. Kada neko uđe u te ozbiljne probleme sa drogom, onda ima neku drugu sferu interesovanja. Sećam se da su imali i ozbiljne probleme sa stanom zbog droge, a Sani i ja vodimo zdrav život i ne družimo se sa osobama koje imaju veze sa drogom", rekla je pevačica.

