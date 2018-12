SLOBA ZA BIVŠU ŽENU SPREMAN DA ISKEŠIRA VIŠE OD 5.000 EVRA: Za Lunu tek šta bi uradio nećete verovati! ŠOK!

Sloba Radanović na snimanju jednog novogodišnjeg programa otkrio je šta planira da pokloni bivšoj ženi za Novu godinu. Bez razmišljanja, opredelio se za skupoceni poklon, pa su se mnogi zapitali, ako je takva situacija, šta bi bivšoj devojci tek mogao da priredi!

"Roleks", odgovorio je za kiju kratko i ko iz topa Sloba.

Satovi ove prestižne marke koštaju preko pet hiljada evra.

Međutim, za Lunu Đogani spremio bi daleko skromniji poklon.

"Što ja moram svima da kupujem poklone?" upitao je on i šokirao, zbog čega su mnogi došli do zaključka da on i dalje gaji posebne emocije prema Kiji.

Pevačica Rialda, s kojom su ga povezivali neko vreme, zatekla je sve informacijom da više nije u prijateljskim odnosima s Radanovićem.

"Naš odnos je nedefinisan mnogo. On ne zna šta hoće. Meni je on kolega i drug, sada je samo kolega, drug je bio. Nismo u vezi. On je mnogo dobar dečko, ali je mnogo nedefinisan. On i ja smo dva odrasla čoveka, ja sam u toj priči odrasla (smeh). Slobodan i ja ništa stvarno nismo imali, niti se šta dešava na tom polju, kažem, bili smo drugovi i kolege, sad smo samo kolege. Ne bih ga ni komentarisala više, nema potrebe. Nisu se pogoršali naši odnosi, već mene nikakav odnos sa njim osim kolegijalnog ne zanima", rekla je Rialda, pa nastavila: "Slobi bih poklonila jednu knjižicu o bontonu, da nauči kako se ponaša prema ženama", zaključila je ona.

Kada je to čuo, nije mu bil osvejedno.

"Ona meni bonton? Ja bih njoj kupio priručnik za prijateljstva", istakao je Radanović koji se na snimanju sa Rialdom nije ni pozdravio jer nisu u dobrim odnosima.

