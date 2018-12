RAMOVIĆ PROGOVORIO O ODNOSU S BIVŠOM SNAJKOM: Gogi želim svu sreću! (FOTO)

Zoran Ramović konačno je progovorio o svom odnosu sa bivšom snahom Gogom Sekulić. Na iznenađenje mnogih, voditelj "Parova" rekao je da pevačicu ceni i poštuje i da mu je drago što je ona konačno pronašla sreću!

Veliko iznenađenje za sve bilo je kada je produkcija Hepi televizije sa programske šeme sklonila Vojislava Šešelja i na njegovo mesto postavila Ramovića kao novog voditelja. Kako bi opravdao poverenje, Zoran je tokom emisije "Tajne parova", koju od prošle subote vodi, i sam rešio da otkrije neke tajne. Mnoge zanima odnos Ramovića s Gogom, koja je bila u braku s njegovim sinom Igorom Ramovićem, a koji je ubrzo nakon svadbe preminuo.

Ivan Marinković postavio je pitanje Zoranu u kakvim je odnosima sa Sekulićevom, a Ramović je odgovorio i iznenadio mnoge.

- Imao sam tu nesreću u životu da mi bog uzme prvenca od moje šestoro dece. Moj prvi sin Igor zaljubio se kada se vratio iz Engleske. Prvo nisam bio za tu ljubav. Kako je vreme odmicalo, ljubav je bila sve snažnija, nisam više mogao da se protivim i desila se jedna prelepa i ogromna svadba. Nažalost, opaka bolest je odnela život mog sina za dva meseca. Nakon toga, žuta štampa umešala je svoje prste. Goga je dala nekoliko izjava, ja nikada nisam rekao ni reč - objasnio je on i dodao:

- Goga je podarila mom sinu nešto najlepše pored moje supruge i mene, ja ću joj uvek biti zahvalan za to. Nikada o njoj neću reći ružnu reč. Udala se, rodila dete, od srca sam joj čestitao i radovao se njenoj sreći - rekao je Ramović.

Podsetimo, Igor i Goga venčali su se 2013. godine, a samo dva meseca kasnije on je preminuo u 41. godini od raka pankreasa, i to posle samo mesec dana otkako je saznao da boluje od opake bolesti. Goga je suprugu sve vreme bila najveća podrška i bodrila ga je dok je išao na lečenje, a izdahnuo je njoj na rukama u Nemačkoj, gde se i lečio. Nakon smrti, između Goge i svekra krenula su razna prepucavanja, ali je Zoran sada odlučio da pruži ruku mira i da jednom zauvek stavi tačku na spekulacije da su on i bivša snaja u lošim odnosima.



Kurir.rs/J. Stuparušić/ Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir