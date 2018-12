OPERISALA TUMOR NA DOJCI, PROLAZILA KROZ PAKAO DOK JE ČEKALA NALAZE... Tina Ivanović otkrila sve o zdravstvenom stanju, ali i ko joj je dao NAJMUDRIJI savet!

Tina Ivanović otkriva pravu istinu o svom zdravstvenom stanju, demantuje sve ružne glasine koje su je jako pogađale ove godine, te govori da uz neizmernu podršku svoje porodice prevazilazi sve prepreke.

Mnogo se spekulisalo ove godine o vašem zdravstvenom stanju - otkrijte šta je prava istina?

- Prava istina je da sam pre dve godine operisala tumor na dojci koji je na sreću bio dobroćudan. Ove godine sam išla na detaljnu kontrolu radi svoje sigurnosti i mira.

Koliko su vas pogađale sve neistine vezane za tu temu?

- Mnogo su me pogađale neistine koje su pisane. Pre dve godine je pisano sve i svašta, i da se borim za život, i ovo i ono, uopšte nam to nije prijalo da čitamo, ni mojoj porodici ni meni. To je bio veliki pritisak za nas u to vreme, kada smo prolazili kroz pakao, i sa zebnjom čekali histopatološki nalaz. Međutim to je bilo i prošlo, pregurali smo sav taj pritisak i pisanje raznih neistina, ali kada je u septembru ove godine izašao ponovo naslov da imam karcinom, stvarno mi nije bilo svejedno. Opet su krenuli da stižu pozivi sa svih strana i objašnjavanje o čemu se tačno radi. Takve neistine mogu da utiču i na moj posao, mnogi ljudi poveruju u sve ono što pročitaju iako to nije tačno.

foto: Damir Dervišagić

Koliko ste priklonjeni novim trendovima poput društvenih mreža i u kojoj meri na taj način delite svoju privatnost sa javnošću?

- Kao i većina ljudi i ja sam se takoreći zarazila društvenim mrežama. Ne preterujem baš toliko sa iznošenjem svoje privatnosti, sve u granicama normale.

Šta biste žrtvovali zarad karijere?

- Na moju sreću moj suprug i porodica su uvek bili uz mene. Od početka moje karijere, pa sve do sad pružali su mi svu podršku i bili mi vetar u leđa, tako da me niko nije uslovljavao po tom pitanju. Sa nekim ko bi mi postavljao ultimatume: "on ili moj posao, odnosno karijera" ne bih dalje provela ni pet minuta. Smatram da dvoje ljudi koji su nekakvoj emotivnoj vezi ne treba jedno drugo da sputavaju u poslu, usavršavanju, obrazovanju, radu na sebi, ili bilo čemu. Ako neko tvrdi da mu je stalo do mene, treba valjda da ima za mene zrno podrške i razumevanja. Ako me voli (poštuje) onda voli (poštuje) i moje želje, snove, planove, interesovanja, jer sve je to neodvojivi deo mene, iako ne mora on obavezno biti deo svega toga. Posao, kao sastavni deo života (svakoga ko nije džabalebaroš), odnosno naše zadovoljstvo onim što radimo, te uspesi koji se tim radom postižu, sve ukupno dovodi do toga da se bolje osećamo u sopstvenoj koži, zadovoljno i ostvareno. Ako smo suštinski nezadovoljni, ne možemo voljenim bićima dati najbolje od sebe. Ne isključujem da je nekom dovoljno da bude ostvaren samo na ljubavnom planu i ako je tako, meni nije lakse da se pretvaram da jeste. Polazeći upravo od sebe, ne bih ni od koga trazila da se zauvek odrekne svojih snova i planova, nisam sigurna da sam toga vredna.

Po čemu pamtite detinjstvo u Velikoj Plani?

- To je najlepši period mog života. I sad me obuzme seta kada se setim svih svojih drugova i drugarica iz osnovne škole, divnog druženja, raznih nestašluka koje smo moja starija sestra Snežana i ja priređivale. Pamtim i moje divne komšije i ljude dobrog srca, svima sam bila draga i svi su me voleli, jer sam bila jedno umiljato i dobro dete. Na žalost od kad su se i moji roditelji preselili u Beograd ređe odlazim u svoj kraj zbog puno obaveza, ali kad imam vremena odem malo da obiđem svoju rodbinu i prijatelje iz detinjstva Jasminu i Branka koji su mi bili i ostali pravi i iskreni prijatelji.

Pre nekoliko godina učestvovali ste u jednom rijaliti programu. Kako danas gledate na to i kakvo iskustvo je to bilo za vas?

- To je bilo jedno novo iskustvo za mene, ali ja definitivno nisam za rijaliti, jer me svaka sitnica pogđa. To je za ljude kojima je obraz đon i koji bi zarad malo para prodali dušu đavolu i gazili preko mrtvih da bi došli do svog cilja.

Da li se kajete zbog nekih stvari koje ste uradili u životu?

- Ne vredi plakati za prosutim mlekom, tako kaže stara narodna poslovica, tako da se i ja ne kajem ni zbog čega, jer uvek treba gledati napred, a ne unazad. Kako je moralo biti tako je i bilo.

Sin Danijel vam je najvažniji u životu. Kako on gleda na vašu karijeru?

- On je moja velika podrška i srećan je zbog mojih uspeha. Daje mi i on neke savete u vezi novih pesama koje treba da snimim, zajedno ih preslušavamo i donosimo odluke.

foto: Damir Dervišagić

Koji je najmudriji savet koji ste dobili od njega?

- Najmudriji savet koji mi je dao je: "Mama nemoj da obraćaš pažnju na ružne naslove i komentare koji se pišu o tebi, jer ja, porodica i tvoji prijatelji znamo ko si ti i šta je prava istina i to je najbitnije" .

Koji trač koji ste čuli o sebi vas je najviše pogodio?

- Jooj, ima ih stvarno dosta, tako da ne bih da ih se prisećam više, jer ne želim da kvarim raspoloženje.

Kada se sve sumira, kakva je ova godina bila za vas?

- Godina je bila odlična, neću se žaliti. Bitno je da smo svi živi i zdravi, a za sve ostalo ću se potruditi da bude bolje u 2019. godini.

Kurir.rs/Glossy, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir

Autor: Kurir