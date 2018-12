SVE ŠTO SE DEŠAVA U ZADRUZI JE EKRANIZACIJA BALKANSKE STVARNOSTI: Željko Mitrović iskreno o rijalitiju, planovima za budućnost, ženi Milici...

Željko Mitrović je u jutarnjem programu govorio o rijalitiju, pa je objasnio koji su mu planovi za budućnost. On je istakao da će smanjti udeo rijaliti programa u programskoj šemi, ali da su dosada istim obeležili rekordnu gledanost.

Na pitanje, da li je zadovoljan sa gledanošću, rekao je:

"Apsolutno, kada uporedimo septembar, oktobar, novembar 2017. godine i 2018. godine ista ova "Zadruga" ima dvadeset odsto rast za isti period prošle godine. Naravno da je "Zadruga 1" obeležila ovu televizijsku epohu u ovom veku. To je možda najambiciozniji i najveći projekat. Sa druge strane imamo određene probleme zato što dobar deo populacije, pre svega štampana i online izdanja još uvek nekako žive "Zadrugu 1". Luna, Kija i Sloba praktično su neponovljiva stvar i u tom smislu još uvek "Zadruga 2" se bori sa tim nekim dobrim refkleskijama "Zadruge 1". Ali druga sezona je mnogo ambicioznije urađena i imamo tri nekakva poziva na festivale i mislim da će ponovo biti nagrađivani. Drugo potpisali smo sa već dva kupca koji će otkupiti format i kompletan serivis tako što će proizvoditi kod nas. Dovešće svoje učesnike i snimati, dok mi za to vreme budemo bili na letnjoj pauzi", izjavio je Mitrović i dodao:

foto: Damir Dervišagić

"Suštinski smo zadovoljni "Zadrugom 2", ali ono što će obeležiti novi programski koncept je umanjenjen rijaliti programa u ukupnom sadržaju zato što nema mesta. Dvadesetčetiri sata je malo za nas, ne može litar vode da stane u ovu jednu čašu. Moraćemo neke male redukcije da uradimo, ali rijaliti će ostati kao jedan tepih na kome postavljamo premijum nameštaj da bi izgledao kao vrhunski enterijer."

Na konstataciju voditeljke da nekima smetaju scene seksa, noćnog provoda i drugih kadrova, Mitrović je otvoreno progovorio:

"To nije skroz tačno. Moram da pojasnim to dobro. Mi imamo tri sistema kojima kontrolišemo da se to ne bi desilo. Moram da pojasnim, mi ovde imamo tri sistema jedan automatski, jedan poluautomatski i manuelni. I cela "Zadruga" šezdeset sekundi kasnije se emituje kako bi bipovali, blurovali sve ono što je relativno opasno za razvoj maloletnika. To je suština. Moraju maloletnici da se zaštite... Sa druge stane moram da kažem, šta se to u "Zadruzi" dešava što nemamo u svakom američkom filmu na svim televizijama u tim istim terminima? A šta je to što se u "Zadruzi" dešava što nije ekranizacija Srpske ili Balkanske stvarnosti ili njene autentičnosti? Pri tome taj ceo projekat je vrlo ozbiljno rađen i kontrolisan, sa predviđanjem događaja, malo ličimo više na igrani program. Ali takva nam je sudbina mi dobijamo kritike, a drugi nagrade", izjavio je Željko u "Novom jutru".

foto: Printscreen/YT

Sa druge strane, najveću podršku u radu pruža mu supruga Milica koja je glavni i odgovorni urednik zabavnog programa.

"Milica je moj prvi saradnik i moja najveća podrška. Mislim i ja njena. Uglavnom imamo konsenzus oko svih stvari. Delimo nas nekoliko tu poziciju tog čuvenog velikog šefa, ali rekao bih da je Milica taj čuveni veliki šef. Da tu ne bude zabune, jer obično misle da sam ja taj. Milica se uglavnom bavi svim stvarima koje su bitne za dnevnu produckiju. Manje više smo saglasni u svim stvarima, osim oko muzike ponekad, tu se razlikujemo. Moji senzbiliteti idu ka džezu, džez roku, fjužunu, a Milica voli klasičan pop. Malo je uvek rasprava čija plej lista će biti dominantnija", objasnio je vlasnik ružičaste imperije i otkrio koje planove ima televizija u 2019. godini.

foto: Printscreen

"Ne držimo ništa u tajnosti. Opet napominjem, ovi tekstonski poremćaji nam otvaraju veliku šansu da se vratimo tamo gde smo bili u najboljim godinama. Bez obzira što smo sada lideri, mislim da treba da uradimo na više različitih projekata. Cela 2019. godina će biti u znaku novih porojekata. Mi smo danas ovim novim jutarnjim programom otpočeli taj proces koji će se nastaviti ove nedelje. Prvi ciklus okončanovom do 1. marta, a finalnu rekonstukciju, redizajn ćemo okončati do 1.septembra. Imamo mnogo programa, govorim sada od premium zabavnim programa , kao i o domaćim projektima. Imaćemo drugačija muzička takmičenja gde će pevači pod maskama pevati do samog finala, a žiri neće znati ko je ko. Mi trenutno ulazimo u jedna veliki projekat i ono što sam nagovestio pre godinu dana da ćemo snimati 250 sati igranog programa, upravo smo odpočeli. Počeli smo sa jednim projektom koji ima 120 epizoda, a snimanje počinje u martu. Radnja je u 1904. godini. Jedna ljubavna priča između srpskog oficira i dame iz Beča, ćerke austrougarskog vojnog ataše, koji tada odlazi u rat", objasnio je Mitrović.

foto: Printscreen/YT

