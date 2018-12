POLITIČAR PRED ZORU DOĐE KOD JAMI I ZADRŽI SE POLA SATA: On ne žali PARA, a od pevačice traži samo JEDNU stvar!

Na nastupe pevačice Jasne Milenković Jami dolaze mnoge poznate ličnosti, međutim, Jami ima i jednog posebnog obožavaoca.

U pitanju je političar koji dolazi u ranim jutarnjim časovima samo da bi mu vlasnica hita "Čokolada" pevala na uvo. On toliko uživa, da ne žali novac, pa pevačici ostavlja pozamašnu sumu. Međutim, kako nije bilo poznato o kome je reč, oglasila se Jami.

foto: Kurir

"Tačno je da jedan gospodin dolazi da me sluša samo zbog jednog specifičnog repertoara. On obično dođe pred zoru i zadrži se pola sata, sat. Obično mi kaže: "Ja dolazim zato što niko ne zna da mi peva pesme koje ja volim". Onda mu pevam do jutra sve što poželi i stvarno uživam jer je to inače i moj ukus", kaže Jami, ali ne želi da otkrije ime.

"Ne mogu da vam otkrijem ko je u pitanju, ali ponosna sam na svoje goste. Mnogi političari inače dolaze na moje nastupe i vesele se i velike su meraklije. Mislim da je politika posao kao i svaki drugi. I oni su ljudi od krvi i mesa i treba da imaju neki ventil. Pa i ja kad odem u kafanu, to se i te kako pamti", otkriva Jami.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Scena, Foto: Dragana Udovičić

