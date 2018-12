NOVOGODIŠNJI FINALNI POPUSTI ZA GRČKE HOTELE: Cene snižene i do 60 odsto!

U duhu praznika, dok svi željno iščekuju Deda Mraza, turistčka agencija „Travelland“ donosi fenomenalne ponude i sjajna sniženja. Za sve vas koji već sada razmišljate o letovanju očekuje veliki izbor grčkih hotela sa cenama sniženim i do 60%!

Na prelepom poluostrvu Atos, pred samim vratima Svete gore nalazi se mesto Uranopolis. U njegovoj blizini velikom broju zadovoljnih gostiju savršenu uslugu pruža Alexandros Palace Hotel 5*. Rezervisanjem odmora u ovom hotelu možete ostvariti popust i od 37%. Sedam noći za dve odrasle osobe i dete do 12 god. ili dve odrasle osobe i dvoje dece do 6 god. po ceni je već od 352€! Idilični Uranopolis nudi još lepih i moderno uređenih hotela. Jedan od njih je i Xenios Theoxenia Hotel 4*. Smešten na svega 30m od plaže u ponudi ima klimatizovane sobe, teniski teren i 4 bazena, uključujući bazen sa hidromasažom i olimpijski bazen. Uz novogodišnji popust u „Travelland-u“ od 42% sedam noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dete do 14 godina, po ceni je već od 285€!

Severozapadno od Neos Marmarasa, na Sitoniji, nalazi se šarmantno naselje Nikiti, gde se ističu neki od neverovatno lepih hotela. Iz kategorije 5 zvezdica izdvaja se Athena Pallas Village. Smešten je na Elia plaži u prijatnom okruženju i pruža visok nivo usluge koji može zadovoljiti svakog gosta omogućavajući im udoban i jedinstven boravak. Sa po tri zvezdice izdvajaju se Lilly Ann Beach, Lilly Ann Village i Elea Village, manji hoteli, ali opremljeni sasvim zadovoljavajuće, najpogodniji za opuštanje i odmor od buke i velikih gužvi. Savršeni kutak za odmor, iz „Travelland-ove“ bogate ponude možete potražiti u nekom od pomenutih hotela, a za uplate do kraja decembra možete ostvariti i do 27% prazničnog popusta.

Na 10 km od Haniotija i Pefkohorija, a u blizini slikovite luke Nea Skioni smešten je još jedan luksuzni hotel Xenios Anastasia Resort 5*. Nalazi se na samoj plaži i okružen je prelepom baštom. Nudi prvoklasnu uslugu dok su prostrane i klimatizovane smeštajne jedince elegantno opremljene i pružaju dodir luksuza. Ukoliko rezervišete letovanje u ovom hotelu možete ostvariti praznični popust i do 42%! Sedam noći na bazi polupansiona za dve odrasle osobe i dete do 14 godina po ceni je već od 478€! Na jugu Kasandre, prvog prsta Halkidikija, nedaleko od mesta Paljuri nalazi se hotel Miraggio sa 5 zvezdica. Hotel je izgrađen u prelepom prirodnom okruženju odakle se pruža pogled na Egejsko more. Raspolaže otvorenim bazenom i luksuznim spa centrom, sportskim terenima, brojnim otvorenim bazenima, barovima, restoranima, sadržajima za najmlađe i mnoge druge. Uz „Travelland“-ove popuste odmor u ovom hotelu možete priuštiti po cenama sniženim i do 42%.

Na zanosnoj Kasandri, odmor iz snova pružiće vam prelepi hotel Aristoteles Beach Resort 4* u Afitosu. Ovaj idilični hotel idealan je za porodice sa decom, a „Travelland“ je za njega pripremio neverovatan popust od čak 60%. Deset noći za dve odrasle osobe i dvoje dece do 12, odnosno 6, uz All Inclusive uslugu, po ceni je već od 680€!

U letovalištu Hanioti izdvaja se prelepi hotel Grand Otel sa 4 zvezdice. Raspolaže sopstvenom plažom, bazenom, parking prostorom, restoranom i barovima. Hotel pruža kvalitetnu uslugu, a gostima na raspolaganju stoji veliki broj raznovrsnih sadržaja. U Haniotiju je, na oko 350 m od plaže, smešten i hotel Grand Victoria 2*. Ovaj ušuškani kutak ima baštu u okviru koje se nalazi i mali bazen. Gosti mogu koristiti ležaljke i suncobrane oko bazena. Za ove hotele aktuelan je novogodišnji popust od 54%!

Jedna od najuređenijih plaža i vrhunski SPA i wellness tretmani deo su ponude fenomenalnog hotela Olimpske regije – Dion Palace. Uzbudljivi sadržaji za posetioce svih uzrasta kao i usluga vrhunskog kvaliteta učiniće da vaše letovanje bude pravo savršenstvo. Uz aktuelan popust od 37%, deset noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dvoje dece do 12, odnosno 6 godina po košta već od 642€!

U mestu Patra na Peloponezu, željno vas isčekuje prelepo okruženje i neponovljivi sklad hotela Porto Rio 4*. Na samo minut od plaže, okružen zelenilom i sa pogledom na planinu i more, ovaj hotel predstavlja savršeno mesto za opuštanje. Idilično okruženje i usluga visokog kvaliteta dostupna je uz cene niže i do 27%.

Grad Porto Heli na Peloponezu može se pohvaliti jako lepim hotelima u kojima se ljubaznost i gostoprimstvo ogledaju na svakom koraku. Na samoj plaži, a 4 km udaljen od centra grada nalazi se hotel Aks Hinitsa Bay 4*. Raspolaže privatnom plažom, bazenom i sunčanom terasom sa ležaljkama, a gosti takođe mogu uživati u ponudi jednog od 3 restorana, bara pored bazena kao i fitness centra. Za ovaj hotel aktuelan je novogodišnji popust od 27%. U prelepom okruženju slikovitog zaliva Porto Heli izgrađen je hotel Aks Porto Heli. Iz elegantno dizajniranih i dobro opremljenih soba pruža se panoramski pogled na sam zaliv kao i na susedno ostrvo Spetses, do koga se lako dolazi vodenim taksijem. Jednostavan stil, označen grčkim motivom, komfor, sigurnost i kvalitetna usluga su ono što ovaj hotel nudi, a za rezervacije do kraja meseca očekuje vas i do 22% popusta!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na Zvaničnom sajtu ove agencije www.travelland.rs.

