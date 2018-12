LAZUKIĆ DEFINITIVNO PREBOLEO NATAŠU! Luka našao devojku: Starija je od njega 15 godina, krije je i OD RODBINE!

Luka Lazukić je već neko vreme u vezi sa javnosti nepoznatom ženom koja je od njega starija petnaestak godina i dobrostojeća je, a za njihovu ljubav još uvek ne znaju čak ni mnogi prijatelji i rodbina, saznaje Kurir.



Njen identitet javnosti, ali ni najbližem okruženju bivšeg košarkaša, još nije poznat jer on na sve načine pokušava da sakrije svoju emotivnu partnerku. Prema našim saznanjima, Lazukić je novu devojku upoznao preko jednog poznanika, kada je ona kratko boravila u Beogradu, nakon čega su se nekoliko puta čuli telefonom i dopisivali se porukama, a potom su se ponovo videli i otpočeli zabavljanje.

foto: Marina Lopičić, Dragana Udovičić

"Ne znam kako se desila ljubav između njih dvoje, načuo sam da je ona njega startovala. Upoznali su se preko zajedničkog prijatelja i već tada su se dopali jedno drugom. Luka mi nije pričao ništa detaljnije o njoj, znam da se bavi privatnim biznisom i da je u tome vrlo uspešna. Koliko sam shvatio, ona ima oko 50 godina, što znači da je od njega starija oko deceniju i po. Većinu prijatelja i bliže porodice nije upoznao s novom devojkom, a mnogi i ne znaju da je u vezi s njom. Ne znam zašto to toliko krije, verovatno jer su tek počeli da se zabavljaju ili se možda plaši da to ne dospe do medija zbog svega kroz šta prolazi. Ne želi da i njegova partnerka bude izložena medijskom pritisku", rekao je jedan od malobrojnih Lazukićevih prijatelja koji je upoznat s ovom vezom.

foto: Marina Lopičić

Kako smo saznali, Luka i njegova izabranica su nedavno bili na prvom zajedničkom putovanju. Njih dvoje su viđeni pre dve nedelje zagrljeni na beogradskom aerodromu prilikom povratka iz Ciriha. Da je ova informacija tačna, pokazuje i to što se bivši košarkaš tada nije pojavio u Centru za socijalni rad opštine Stari grad, gde je trebalo da vidi ćerkicu Katju, koju je dobio u braku s Natašom Bekvalac.

Ekipa Kurira koja je tada čekala Lazukića da se pojavi na zakazanom susretu sa naslednicom, od zaposlenih u ovoj instituciji saznala je da je Luka na vreme javio da neće doći zbog poslovnih obaveza, ali je već sledeće srede video dete.



Bivši suprug Nataše Bekvalac juče nije odgovarao na naše pozive.

foto: Zorana Jevtić/Dragana Udovičić

Posvetila se deci i karijeri

Nataša i dalje sama Dok je Luka definitivno stavio tačku na brak s Natašom i već pronašao novu partnerku, pevačica je i dalje sama i posvećena isključivo ćerkama Hani i Katji, kao i promovisanju novih pesama.

"Prethodni period za Natašu je bio vrlo stresan. Posle razvoda, koji je u toku, i svega ostalog što je pratilo taj skandal, ona je donela odluku da u narednom periodu akcenat stavi na svoju karijeru i decu, a o ljubavi još ne razmišlja", rekao je izvor blizak pevačici.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir/Ivan Ercegovčević/Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir