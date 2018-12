DEJAN MATIĆ SVIRAO JE NA RAZNIM MESTIMA, ALI OVO MU SE NIKAD NIJE DESILO! Pevač u šoku: Nisu se šalili kad su mi javili da nema mesta za mene... (FOTO)

Dejan Matić nedavno se našao u veoma nezgodnoj situaciji. Naime, muzičari nisu imali gde da nameste njegovu klavijaturu pred nastup u Kragujevcu, pa je jedini način da nastupi to veče bio - da svira za šankom.

"Ne znam od koga ste čuli, ali je istina. Muzičari su se toliko šalili na moj račun, pa su me prozvali barmen Deki. Došli smo na nastup u Kragujevac, a kako je klub bio ispunjen do poslednjeg mesta, gitarista i bubnjar su se nekako namontirali, ali mesta za moju klavijaturu jednostavno nije bilo, jer je publika bila svud okolo", rekao je on.

Kako se navodi, interesovanje za ovaj Dejanov nastup je bilo toliko da je vlasnik lokala ubacio dodatne stolove, ne predvidevši da treba da stane ceo bend. Kad su muzičari došli da se pakuju, shvatili su da od stolova nemaju gde da namontiraju Dejanovu klavijaturu, pa im je vlasnik lokala predložio da je stave na šank, koji je odmah uz binu.

"Bio sam u putu, kada su me momci iz benda nazvali i rekli da to veče sviram na šanku. Kako sam mislio da je šala, samo sam odgovorio da nije problem, ali kada sam došao u klub shvatio sam da su bili ozbiljni. Meni je najvažnije da je sve proteklo kako treba i da se publika dobro zabavila, pa nije problem što sam svirao za šankom", iskren je bio Dejan.

