NISAM HTELA DA IZGUBIM NEVINOST, ALI SAM BILA RADOZNALA! Ispričala sve do najsitnijih detalja, a onda je ovaj pevač poklopio vrućom pričom: Ona je bila ČOBANICA, a ja JAKO MLAD!

Poznate ličnosti koje su progovorile o svom prvom seksualnom iskustvu i te kako su iznenadile javnost. Naime, malo ko je očekivao da će biti tako otvoreni po tom pitanju.

"To se desilo davno, kad sam imao 16 godina, sa devojkom sa kojom sam bio 2 godine u vezi", rekao je Nemanja Stevanović pa dodao da mu je bilo fantastično.

Očito, prvi put ostao mu je u izuzetno lepom sećanju.

foto: Damir Dervišagić

Svetlana Ceca Ražnatović pre svega istakla je da smatra da pripada poslednjoj generaciji "kojoj je devojačka nevinost bila bitna".

"Bila sam nevina do svoje osamnaeste. Moj prvi put je bio sa muškarcem sa kojim sam bila godinu i po. To nisam uradila iz potrebe, već iz čiste radoznalosti. Kada sam videla kako to izgleda, pomislila sam – pa i nije nešto naročito. Tek sa svojim mužem sam počela da uživam u seksu", priznala je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Kristijan Golubović inače ništa ne krije, pa zašto bi i ovo! Kako kaže, "skinuo je mrak" sa 13, a zna čak i datum kada se to dogodilo.

"Prvi seks sam imao u Kruševačkoj 25 ili 35. Datum je bio 9.9.1983. godine, a devojka je bila moja prva ljubav, Saška Milenković, koja je išla sa mnom i u osnovnu školu", rekao on.

foto: Stefan Jokić

Ognjen Amidžić priznao je da je bio smotan tokom svog prvog puta sa devojkom.

"Po mom uverenju prvi seks sam doživeo sa 15 godina. Tada sam verovao da sam imao seks, ali sada, kada malo bolje razmislim, smatram da sam radio sve osim toga", rekao je Ognjen i dodao kroz smeh: "Sećam se da sam pozvao drugaricu iz srednje škole u stan, kada moji nisu bili kod kuće i tada smo radili to nešto, što nikako ne bi moglo da se računa u seks".

foto: Damir Dervišagić

Suzana Mančić ima svoje posebno viđenje prvog puta.

"Gubljenje nevinosti je traumatično iskustvo, jer tada završavate jedan život i započinjete drugi. Meni je prvi put bilo prelepo, a izgubila sam nevinost sa 16 godina. Toliko sam bila zaljubljena u tog dečka da sam želela samo njemu da se dam. U to vreme je donja granica bila 16 godina, i moram da kažem da sam jedva čekala da napunim toliko da bih sa njim uživala", rekla je ona.

foto: Damir Dervišagić

I Zdravko Čolić jednom prilikom otkrio detalje svog prvog puta sa devojkom.

"Prvi seks sam doživeo kao jako mlad, sa jednom čobanicom. To se desilo na livadi, pa nisam ja džabe Bosanac! Okolo je bio neki kamenjar, u blizini rečica, čista idila. Tim seoskim devojkama koje su čuvale ovce sam kao dete iz grada bio jako simpatičan", priznao je Čola.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/SrbijaDanas/Foto: Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Kurir