DESILO MI SE SVE NAJGORE U 2018: Kija Kockar otvorila dušu o svemu što je snašlo za samo godinu dana... Instagram GORI (FOTO)

Kija Kockar u 2018. godini postala je jedna od najpoznatijih ličnosti u Srbiji. Od prevarene žene do pobednice rijalitija, od venčanja do razvoda, od sjuardese do pevačice.

foto: Damir Dervišagić

Kija Kockar imala je svoj komentar o godini koja je na izmaku, o onome što je u njoj izgubila, a šta dobila i sve joj se čini nestvarnim.

- Još malo i dolazi kraj ovoj godini. Desilo mi se sve najgore i sve najlepše u njoj. Nešto što se ljudima ili nikad ne desi ili u nekom rasponu od bar deset godina. Meni sve u jednoj - počela je svoj osvrt na tekuću godinu Kockareva.

foto: Printscreen/Instagram

- Izgubila sam sve i dobila sam sve. Zavisi sve kako se pogleda. I dalje ne znam da li sam srećne ruke ili ne. Zato želim sebi da, u sledećoj godini, to saznam - zaključila je vlasnica hita "Ko bi rekao", što je pokrenulo veliki broj komentara njenih obožavatelja.

