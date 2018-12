EMINA JE 14 GODINA VOLELA MUSTAFU, PA SE RAZVELA I NAŠLA DRUGOG: Sada je svima JASNO stavila do znanja da se NEĆE UDATI, a ovo je razlog!

Kraj godine za Eminu Jahović bio je turbulentan, a pevačica je rešila prvi put da progovori o svojim osećanjima tokom razvoda.

Ona je ispričala kako je bilo pre same odluke da se razvede od supruga s kojim je provela 10 godina.

"Odluka da se razvedemo bio je vrlo bolan trenutak, jer sam sa Mustafom provela 10 godina u braku, a 14 smo bili zajedno. Dugo sam lagala najpre sebe, a potom i druge da je u našem odnosu sve u redu. Međutim, jednog dana kao da me je neko polio hladnom vodom i videla sam istinu. Već tada sam znala šta treba da radim, ali prvo mnogo razgovarala o tome sa porodicom i prijateljima. Mustafa je zaista veliki čovek, pun razumevanja i odličan otac našoj deci, ali ja sam shvatila da mi je važnije da budem dobro nego da trpim sve što bih mogla da trpim da bih ostala u braku u kome se ljubav između partnera ugasila. Danas znam da sam donela pravu odluku", rekla je Emina.

Pevačica je progovorila i o konsultaciji njena dva sina sa stručnim licem, odnosno sa sestrom Sabinom zbog razvoda roditelja, koja je dečji pisihijatar, ali ona joj je poručila da nije prava osoba kojoj bi trebalo da se obrati.

"U psihijatriji nije preporučljivo da vam član porodice daje savete, a sestra mi je govorila da idem na konsultacije sa njenim kolegama. Međutim, ja sam kao majka znala šta je najbolje za moju decu i rukovodila se istim onim instiktima zahvaljujući kojima sam znala da ih dojim iako me to niko nije naučio. Prioritet mi je da s Mustafom ostanem u dobrim odnosima jer sam znala da je njima to najbitnije. Mnogo je teško kada žena ostane sama sa decom i ljudi bi trebalo da imaju više razumevanja za razvedene majke, posebno muškarci koji ulaze u njihove živote", kazala je pevačica.

Emina je nakon razvoda pronašla novu ljubav, biznismena Sadetina Sarana što ističe da joj nije bio prioritet nakon razvoda, već se ljubav jednostavno desila. Ipak, tvrdi da se za novog izabranika neće udati:

"Više se neću udavati. Zašto bi jedna žena koja se ostvarila kao majka i prošla kroz razvod ponovo nekome rekla "da"? Zarad čega?, bila je jasna Emina.

