NEDA UKRADEN OSVAJA I MAĐARSKU: Pop diva tražena u svim zemljama regiona

Kao jedna od retkih pevačica čije su pesme prepevane na čak 13 jezika što je slučaj sa čuvenom "Zora je svanula", Neda ozbiljno može da se pohvali da je na živim nastupima traže svi. Bukvalno u čitavom regionu - od Rumunije i Bugarske, preko Mađarske i Autrije, do Italije, Slovenije, Hrvatske i Bosne.

Pesma "Najbolji klub u gradu" zagrejao je sve Mađare u gradu Pečuju. Ali da se naša pop diva ne zaustavlja svedoči i podatak da je odmah sutradan gostovala u Novom Marofu u Hrvatskoj, dok će za novogodišnji doček pevati u Portorožu!

Atmosfera je zaista, na oba koncerta bila fantasticna - hiljade ljud,i splauzi i pevanje svih pesama sa mnom u jedan glas! Najveci fanovi koji su dosli to vece presli su stotine kilometara i sa cvjecem me docekali ! Ne moze biti bolja priprema za novogodisnji docek od ovakvih koncerata! ONo što bih posebno istakla jeste da svi vole moje nove pesme, ali svaki put kada zapevam neku svoju pesmu koja ima već 30 godina, kao što je Zora je svanula ili "Došlo doba da se rastajemo" shvatim da su to zaista postale evergin numere! - rekla nam je pop diva.

