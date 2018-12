SRUŠILI SU KUĆI NA DEDINJU I SAD PRAVE DVORAC IZ BAJKE: Ovako izgleda luksuzna vila od 2 MILIONA € koju grade Haris i Melina Džinović! (VIDEO)

Folk pevač Haris Džinović sa suprugom Melinom i decom Đinom i Kanom deset godina je živeo u kući na Banovom brdu, a onda je pazario plac na Dedinju gde gradi luksuznu vilu koja se procenjuje na dva miliona evra.

Naime, ekipa emisije "Paparazzo lov" snimila je Melinu kako dolazi da nadgleda radove.

Kako se ranije pričalo, ovaj bračni par odlučio je da u vilu uloži čak dva miliona evra.

"Oni su želeli da se usele već do kraja ove godine, ali to nije moguće. Grubi radovi su maltene završeni, ali ima tu još dosta posla. Gornji sprat je predviđen za njihove naslednike, dok se u donjem delu doma nalaziti prostrani dnevni boravak s ogromnom kuhinjom. Dosta posla ih očekuje i oko dvorišta koje je takođe prostrano. Biće to moderna nekretnina i verujem da će uživati u njoj", rekao je nedavno izvor blizak porodici Džinović.

Ranije je na toj parceli bila kuća koju je Haris srušio i počela je gradnja njihove luksuzne vile.

