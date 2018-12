KIJA KOCKAR NIGDE NE IDE ZA NOVAKA: Otkrila ko će uz nju biti sve vreme i ko će dobiti POLJUBAC U PONOĆ! Sloba će da IZGORI!

Iako je bilo najavljeno da će Kija Kockar nastupati u jednom inostranom klubu za Novu godinu, te za to dobiti, kao i većina pevača u "najluđoj noći",

pozamašan honorar, pobednica "Zadruge" je pet dana pre 31. decembra saznala da je ostala bez "tezge".

Iako nema vremena da zakaže novu, Kija se potrudila da u svemu tome pronađe neku svetlu tačku.

- Desio se neki nesporazum između produkcije, menadžera i te treće strane koja je sve to organizovala, pa na kraju ispaštam ja - izjavila je Kockareva za "Skandal", uz dodatak da će najverovatnije pevati na nekoj dnevnoj žurki.

- Jako mi je krivo što se to desilo, ali, Bože moj, to se dešava. Na kraju sam bila sam jako srećna što neću nigde nastupati, odnosno što ću biti slobodna, ali zvali su me za neku dnevnu žurku. To još treba da se potvrdi, tako da ću možda ipak imati nastup i osetiti tu zimsku čaroliju - dodala je vlasnica hita "Ko bi rekao".

- Ukoliko ne budem radila, neću nigde izaći nego ću Novu godinu provesti privatno, ali vam neću otkriti ko će dobiti poljubac u ponoć. Reći ću samo da će to biti meni veoma bliska i voljena osoba. To ne mora da znači odmah da je u pitanju emotivni partner. Kako god, sve i da ostanem sama, odnosno ako ne budem okružena ljudima koje volim, neću otići na neko partijanje sigurno - zaključila je Kija, dodajući da ima velike planove za narednu godinu.

