PRIČALO SE DA NEĆE STATI NA NOGE, A NI PEVATI: Doktor Darka Lazića detaljno objasnio kako se pevač oporavlja, mislio je da će biti potpuno SUPROTNO!

Darko Lazić nakon saobaćajne nezgode koju je imao krajem oktobra, oporavlja se u banji u Mladenovcu već punih mesec dana, a njegov lekar je ovoga puta izneo nove detalje u vezi njegove rehabilitacije.

Doktor Miloš Poleksić ispričao je da oporavak Darka Lazića teče izenađujuće dobro i brzo, kao i da već sada može da pravi veći broj koraka nego ranije. Podsetimo, bilo je spekulacija kako Darko Lazić više nikada neće moći da stane na noge.

"Četiri nedelje od njegovog dolaska kod nas učinjen je značajan napredak. On dosta više hoda sada. Prošle nedelje je išao 20 do 30 koraka, a već danas može da napravi 50 koraka. To je baš uspeh i napredak kako njegov tako i naš. Stvari se odvijaju možda i bolje nego što smo očekivali", rekao je lekar Darka Lazića.

Nakon svega što mu se dogodilo Darko je i te kako motivisan i rešen da se potpuno oporavi, a svakodnevno sluša tim lekara koji ga savetuje u lečenju. Ispunjava sve zahteve i dodatno vežba u svojoj sobi.

Podsetimo, Darko Lazić i njegova devojka Marina Gagić krajem prošle nedelje objavili su da će postati roditelji dečaka, a za tu priliku obukli su novogodišnje kostime.

