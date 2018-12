POREDILI SU ME SA NATAŠOM BEKVALAC, SVE LOŠE SAM OSTAVILA IZA SEBE: Milica Dabović iskreno o turbulentnom životu, sinu Stefanu, ali i gde je njegov OTAC!

Milica Dabović prošla je kroz turbulentan period, a konačno može da kaže da je potpuno ispunjena i srećna. Ona je otkrila ono što niste znali o sinu Stefanu, ali i pomirenju sa nekadašnjim partnerom.

"Ja sam na sedmom nebu, pre 2 dana je progovorio, sa 10 meseci prohodao, sada sa 12 već trči. Oduševljena sam njim", rekla je ona o sinu.

foto: Printscreen/Exkluziv

Ono što joj se dešavalo, Milica je ostavila iza sebe.

"Sve što se desilo ostavila sam iza sebe. Hiljadu puta su Natašu Bekvalac uporedili sa mnom i zaista su nam se desile takve stvari, ali uvek postoji sutra, sve loše stvari ostaju iza nas", kaže Milica.

Dabovićeva se nedavno vratila svojoj velikoj ljubavi - košarci.

"Uhvatilo me 2, 3 meseca pred porođaj. Rekla sam da sam jedva čekala da se vratim na teren. Nikad se bolje nisam osećala, rasturam, opet sam više na kolenima, nego na nogama. Još kada vidim Stefana, kada dođe na utakmicu, to mi je sve", rekla je Milica.

Milica je istakla kako je Stefanov otac uvek uz nju.

"Stefanov tata je uz nas, on to zaista želi. Ko zna, možda sutra budemo zajedno, ili smo zajedno, ali tu je i to je najbitnije. Stefan uvek ima osmeh na licu kada ga vidi", istakla je košarkašica.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/Blic, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir