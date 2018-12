ŽENAMA KOJE MOGU DA BUDU SA MUŠKARCIMA KOJI IM KUPUJU TORBE, A DA VARAJU, SKIDAM KAPU: Zlata Petrović progovorila o prevari, seksu i bivšim partnerima!

Zlata Petrović retko priča o ljubavnom životu, a sada je progovorila o neverstvu.

"Nema tu šta, ako se ljudi vole, ne treba da kažu: "Mi ćemo u subotu ili nedelju da vodimo ljubav". To samo dolazi. Ja sam živela po 5, 6 godina, to je bio moj limit. Da sam živela 20 godina sa partnerom, možda bi bilo drugačije. Dok sam živela sa njima, samo sam sa njima bila. Možda je neko mene prevario, ali za to nikada saznala nisam", rekla je Zlata.

Pevačica je potom dala savet svima vezan za ljubavni život.

"Nije to obaveza, nego nešto lepo, što samo po sebi dolazi. Kada žene žive da bi imale skupocene torbe, a ovamo varaju, mislim da prvo sebe kaljaju, ako to mogu, skidam kapu", istakla je ona.

Ona je sa svojim bivšim partnerima ostala u prijateljskim odnosima, pa je objasnila kako.

"Ja znam da svi misle da sam ja veštica i kažu kako držim moral. Taman posla, nemam dva srca, dve duše... Ako mene pitate, neka sam 3 dana sa nekim, tu sam. Umrla bih od straha, mislila bih sve vreme kako je to neko video", istakla je pevačica.

