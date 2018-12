MILICA PAVLOVIĆ NIJE HTELA VIŠE DA TRPI: Ana Bekuta me je OZBILJNO MALTRETIRALA!

Milica Pavlović sarađivala je sa folk zvezdom Anom Bekutom. Njih dve su poslednjih godina u prijateljskim odnosima, pa je atraktivna Leskovčanka imala veliku želju da joj upravo starija koleginica producira pevanje na jednoj od pesama.

Pavlovićeva ističe da joj je bilo zadovoljstvo da sarađuje sa Bekutom i da je ona veliki profesionalac.

foto: Damir Dervišagić

- Ana je pre svega divan i dobar čovek, a zatim i velika zvezda i jedan od najboljih vokala na našim prostorima. O njenim hitovima i glasu nema potrebe govoriti, pa sam zato i želela da upravo ona producira pevanje jedne od najlepših pesama koje sam ja do sada snimila u svojoj karijeri. U studiju nam je bilo zaista divno, odlično smo se zabavljali, ali sam isto tako još jednom videla koliki je Ana profesionalac. Ona je tačno znala šta želi da čuje kada sam ja u pitanju i kakvu emociju mora da nosi ova numera i bila je uporna da od mene to i dobije. Snimanje nam je išlo lako i dobro su nam se poklopile energije, ali sam u šali Ani rekla da me je baš ozbiljno izmaltretirala jer sam jednu rečenicu u pesmi morala da ponovim mnogo puta sve dok nije ispala onako kako je Ana to zamislila da treba da zvuči - rekla je kroz smeh Milica.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Foto Kurir

Kurir

Autor: Kurir