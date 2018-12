BRENA DALA 6.000 MARAKA ZA SAMO JEDNU STVAR! Nije žalila: Sve zvezde su to imale! (VIDEO)

Lepa Brena je pre 35 godina dala 6.000 maraka za jednu bluzu! Iako obično to ne čini kada je garderoba u pitanju, voditelju Granda otkrila je da su sve zvezde tada imale baš ovaj svetlucavi komad.

Ova bluza je, naime, bila potpuni hit.

"Tada su krenule te sjajne bluze, tad su šljokice bile hit. I naravno, ako to nemaš, onda nisi zvezda", izjavila je, pa dodala: "Sećam se, kupila sam tu bluzu u Nemačkoj, bio je to Minhen i sećam se dobro da sam tu bluzu platila tada nekih 6.000 maraka, i da je u to vreme to bilo toliko skupo da je to bilo nenormalno, ali Bože moj. Ja sam toliko želela da imam tu bluzu", zaključila je ona.

