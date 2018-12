MUŠKARCI NE TREBA DA OSTAVE ŽENE S KOJIMA SU STEKLI MILIONE! TO JE LOŠA KARMA: Snežana Dakić progovorila o bivšem mužu, pa otkrila šta OSUĐUJE

Što na um to na drum

Voditeljka Snežana Dakić otkrila je na Instagram profilu da smatra da muškarci ne treba da ostave žene sa kojima su pronašli sreću i stekli milione, a zatim progovorila i o svom bivšem suprugu.

"Taj post nema veze sa mojim bivšim mućem. To je loša karma ako ti sa nekim napraviš sjajan uspeh a posle ga šutneš i zanemariš i odeš dalje i propadneš. Prvo, pametni ljudi ne ostave svoju ženu ili muža sa kojim su napravili sreću tako da se on valja u blatu dok ovi nastavljaju da se i dalje oblače u svilu i kadifu. To je opšti karakter, nije ništa lično", objasnila je voditeljka.

"Moj Instagram ne treba da služi da ujutro napišem d sam se probudila lepa već da pošaljem poruku koji je moj pedesetogodišnji mozak koju je olupirao moj mozak tog dana ili tih dana i koja moža da im pomogne, a ne da mi zavide: Vidi ova nema bore ili da kažu kako je ona mršava i vitka, a mi nismo", dodala je Dakićeva.

