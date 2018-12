ONIMA KOJI USPEŠNO ODGLUME FINOĆU, SVAKA ČAST! Dragana Mirković progovorila o svom dvorcu u Beču, kolegama i svim lažima na estradi! ŠOK!

Dragana Mirković nikada nije želela da govori o svom privatnom životu, već o njenoj karijeri, a najviše je pogađaju lažni zagrljaji i lažna prijateljstva.

"Znam da to sve ljude interesuje. Ja stvarno ne volim da govorim o tim stvarima zato što postoje mnogo vrednije i bitnije stvari koje sam u životu doživela i uradila. Želim da dam šansu nekim ljudima da kažu - Ali Dragana je uspela, možda mogu i ja tako", poručila je Dragana.

foto: Pritnscreen

"Mi smo pevači, a ne glumci. Onima koji su uspešno odglumili neku finoću i žrtve stvarno svaka čast. Ja im čestitam jer je gluma na vrhunskom nivo."

I dok Draganu vole gotovi sve pripdnici estrade, ima i onih koji je ne vole i koji su do sada svesno radili protiv nje.

"Bilo je kolega koji su mi pružali lažne zagrljaje i davali lažnu podršku. Ja nikada nisam želela da ulazim u to i da to primetim jer bi me rastužilo i razočaralo. Bolje mi je da i dalje sebi svesno zatvaram oči za neke postupke", izjavila je Dragana Mirković za Glamur specijal.

Kurir.rs/Alo/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir