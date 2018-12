DINO MERLIN NIKAD DO SAD NIJE BIO NA ZLATIBORU! Pola sata pred spektakl priznao Kuriru sve: Evo šta je uradio čim je stigao na OMILJENU SRPSKU PLANINU! (KURIR TV)

Urednica Kurirogog Starsa Sandra Rilak i novinarka Ljiljana Stanišić bile su gošće popularnog pevača Dina Merlina na Zlatiboru. Sa njim su se družile pola sata pred spektakl koji će prvi put odrzati na popularnoj planini.

"Prvi put u životu sam na Zlatiboru. Oduševljen sam! Ne znam kako mi se to omaklo da nisam nikad bio..." priznao je muzički čarobnjak.

"Iskren da budem, odmah sam otišao u hotel. Imam pogled na skijašku stazu koja je osvetljena i kao skijaša to me vuče", ispričao je on.

Turisti iz cele Srbije i regiona dolaze na spektakl, što je njemu naravno bilo drago da čuje.

"Ljudi vole te pesme, a mi se trudimo da damo sve od sebe i da ih nikad ne razočaramo", izjavio je Dino s osmehom na licu.

