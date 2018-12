TIJANA DAPČEVIĆ PISMOM POSLALA SNAŽNU PORUKU: Oprosti onima koji DEČACIMA oduzimaju pravo na SUZE, tvrdeći da im time DAJU MUŠKOST! Šokirala! (FOTO)

Tijana Dapčević napisala je pismo Deda Mrazu na samom kraju godine. Emotivne reči naterale su mnogim njenim fanovima suze na oči, a mi vam ga prenosimo u celosti.

Naime, pevačica je na svom Instagram nalogu objavila fotgrafiju svoje okićene novogodišnje jelke sa pokonima, pa uz to se obratila junaku prazničnih dana, sa nekoliko želja.

"Dragi Deda Mraze, možda je malo glupo što ti pišem tek sada, kada sam uveliko i majka i tetka. Sada, kada bi trebalo da ti i ja sarađujemo samo oko sadržine poklona jer nam je svima jasno da su sva deca bila dobra, uvek su dobra, dok se za nas odrasle to baš i ne može reći. Izvini što te ne pitamo za zdravlje u julu i avgustu, dok odmaramo u slanijoj verziji sebe. Jedva dočekali sunce i dane bez tačkica u kalendaru koje označavaju obaveze.



Izvini što, ponekad, onako krišom, maznemo poneku čokoladicu iz novogodišnjih paketića. Znaš kako je, padne šećer, padne roletna (u saobraćaju), padne tu i neki PMS, on baš nikad ne bira ni praznik ni mesto.



Oprosti što nemamo dovoljno SMS poruka.



Oprosti što mnogi i dalje uče decu da postoje boje koje su za dečake i one koje su za devojčice, ali nisam sigurna da li uopšte želim da tražim oproštaj za one koji se svoje dece odreknu ako se uhvate za sve boje odjednom i na sebe navuku dugu.



Oprosti onima koji ubeđuju decu da su mami modricu ispod oka napravila vrata, kao da deca ne znaju da vrata služe samo za sakrivanje pogleda od stvarnosti.



Ako budeš baš raspoložen, oprosti i onima koji dečacima oduzimaju pravo na suze, tvrdeći da im time dodaju muškost. Nikad nisam volela matematiku, a pogotovo ne kad je ovako glupa.



I podseti sve roditelje da ispod jelke ne ostavljaju skupe stvari ubeđeni da su deci poklonili snove, a svim ostalim danima paketić svoje pažnje ostave negde u kancelariji, na radnom mestu i na kraju tebe okrive da ne postojiš. Ljubi te T".

Kurir.rs / Foto:

Kurir

Autor: Kurir