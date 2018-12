ISPLIVALI NOVI DETALJI RASKIDA EMINE I MILIJARDERA: Sadetin je gradio KUĆU gde će živeti sa pevačicom, a zbog OVE njene izjave sve je PUKLO!

Turski milioner Sadetin Saran je bio razočaran izjavama Emine Jahović za srpske medije da ne planira više da se udaje dok je on istovremeno gradio vilu za njih dvoje.

Priča o ljubavnoj romansi između srpske pevačice Emine Jahović i turskog biznismena Sadetina Sarana već mesecima je bila glavna tema svih medija. Međutim, ova veza očigledno nije imala dug vek jer kako saznajemo biznismen i pevačica su se posvađali zbog različitih pogleda na budućnost.

"Nesuglasice su počele nakon što je Emina dala intervju za srpske medije gde je rekla da nema nameru više da se udaje. Sadetin je to shvatio kao poruku žene koja nedovoljno voli i to joj je jasno stavio do znanja. Sa druge strane, on je čovek koji je privržen porodici i gradio je kuću na obali u kojoj je trebalo zajedno da žive. On je njih dvoje video kao porodicu, ali je nakon tih njenih izjava shvatio da na njihov odnos ne gledaju istim očima. Nakon rasprave koju su vodili pre njenog odlaska u Milano, ona je odlučila da prekine svaki kontakt sa njim", kaže izvor upućen u čitavu priču.

Podsetimo, Emina je tada rekla:

"Ne razmišljam o venčanju. Neću se više udavati. Zašto bi žena koja se ostvarila kao majka i prošla kroz razvod ponovo nekom rekla DA? Zarad čega?", izjavila je pevačica za "Story", što se njenom dragom očigledno nije svidelo.

Da postoje "problemi u raju" primetili su mnogi kada jedno drugom poslednjih desetak dana nisu lajkovali objave na društvenim mrežama, a što su činili pre toga svakodnevno. Priče o raskidu među njihovim turskim prijateljima postale su sve glasnije kada se pevačica nije pojavila na gala žurki koju je njen sada već bivši dečko organizovao. Kako bismo proverili naše navode pozvali smo Eminu Jahović, ali se ona do zaključenja ovog broja nije javljala na telefon.

