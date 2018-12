CECA I ANASTASIJA ZABLISTALE U RASKOŠNOM DOMU: Evo šta se dešava na Dedinju dok se ostatak Srbije priprema za najluđu noć! (VIDEO)

U mom domu uveliko traje praznično raspoloženje. Čitav dom je ukrašen, a polako se spremam da ispratim godinu koja je na izmaku, i dočekam novu sutra uveče na trgu u Boru! Za mene je ova 2018. godina protekla savršeno, i u narednu ulazim sa željama, da bude ista takva, a možda i još bolja.🤗 Radujem se što ću sledeće godine da vam predstavim novi album, ali i tome što ćemo se družiti na brojnim koncertima. Želim svim ljudima na ovom svetu da budu srećni, zdravi, uspešni, mnogo ljubavi, i svaku želju koju sutra zamisle u ponoć,da im se ostvari. Ljubi vas i voli vaša Ceca! 😘❤️🥂🎄 video: @miomirmilic 😘❤️

A post shared by C E C A (@cecaraznatovic) on Dec 30, 2018 at 12:30pm PST