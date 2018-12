SLOBA MI NIJE OBELEŽIO SAMO 2018, VEĆ CELU BUDUĆNOST: Veliki intervju Kije Kockar o godini koja je promenila SVE!

Kristini Kiji Kockar 2018. godina je obeležila ceo život, ali vrlo spremna ulazi u narednu i kaže da ju je bol koju je osetila - promenila.

Sve je krenulo od javne prevare tadašnjeg supruga Slobodana Radanovića pred kamerama rijalitija "Zadruga", nakon čega je Kija odlučila da celoj naciji pokaže ko je i šta je ona, i upravo odluka da uđe u rijaliti bila je preketnica koja ju je dovela do brojnih uspeha.

foto: Damir Dervišagić

Na kraju 2018. Kija u novogodišnjem intervjuu iskreno priča o tome kako sada gleda na odnos sa Slobom, razvod, govori o muzičkoj karijeri, kao i planovima za 2019. godinu.

Kada sumiramo 2018. godinu, kako ti vidiš godinu iza sebe?

- Vidim je kao jednu i uspešnu i neuspešnu godinu. Godinu punu lekcija... Godinu punu lepih stvari, godinu mnogo ružnih stvari, u principu sve ono što se čoveku dešava ceo život meni se desilo u jednoj godini. Na žalost ili na sreću, ne znam. Ali, nekad je i bol neka vrsta katarze u životu i nekada i bol ume da ti pomogne. Eto, i na sreću, ajde da kažem.

foto: Filip Plavčić

U 2018. si postala javna ličnost. Šta ti je, što se tiče medija, najteže palo u godini koja je na izmaku?

- Što se tiče saradnje sa medijima - slikanje i snimanje. Svaka čast modelima i manekenkama koji to svakodnevno rade, nije to lako. Ne bih pohvalila ni divne naslove, ali to je već driga priča. Pričanje mi je super, to mi je okej, ali priprema pre ovoga mi je katastrofa.

Kada sama sumiraš utiske... Šta je Kija Kockar u 2018. u tri reči?

- Uh... Kompletnija, svesnija i slobodnija.

Da li ponekad poželiš da sve ovo nestane? Da budeš ona stara Kija, da se vratiš u Zrenjanin i prošetaš ulicom a da te niko ne zaustavi? Da li nekada imaš potrebu za tim da ne čuješ nikoga, da ne vidiš nikoga i da kažes "danas je moj dan"?

- Samo u nekim određenim trenucima. Zaista mi je teško kad hoću da idem da kupim sebi nešto, čim se uhvatim za neku stvar neko priđe. Ili, kad sedim sa prijateljima, što je isto veoma retko jer jedem kod kuće jer ne mogu da sedim na javnom mestu. Ali, sve je to sastavni deo svega ovoga i ne mogu nešto preterano da se žalim, jer imam mnogo gorih problema nego tih. To su, nekako, da kažem, slatke muke. Meni je drago kad dođu ljudi i priđu mi, kad mi bilo šta lepo kažu... Trude se da daju neki savet ili se slikaju samo sa mnom, meni sve to znači, jer ti ljudi odvajaju minut svog vremena, pa što ne bih mogla i ja da odvojim.

foto: Printcsreen

Ne možemo, a da ne spomenemo i Slobu koji je obeležio tvoju 2018. godinu. Šta mu želiš u Novoj godini?

- On nije obeležio 2018, on je obeležio ceo moj život, definitivno. Poslednjih pet godina. U stvari, on je obeležio poslednjih pet godina i celu moju budućnost. Predhodni život bio je samo moj... Poželela bih mu sreću, zdravlje, ljubav... Sve ono što se želi. Sve što on misli da mu je potrebno. Eto, baš to.

A neki duet sa tobom u narednoj godini?

- Pa ne znam. To nas mnogo ljudi pita, ali trenutno ne razmišljamo o tome. Možda i nije ni vreme sad za to... Kad se nešto bude poklopilo, možda bude.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir