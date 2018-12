IZDRŽALA SAM JA MNOGO GORE, PA ĆU I OVO: Dragana Mirković sumirala 2018. godinu, pa progovorila o Ceci, Karleuši, Vidiću, ali i zbog čega je ZAISTA završila u BOLNICI!

Dragani Mirković 2018. godina bila je i te kako uspešna, a uoči dočeka 2019. ona je sumirala utiske i iskreno govorila o događajima koji su na nju ostavili najveći utisak.

Kako jedna od naših najvećih muzičkih zvezda kaže, godinu koja je na izmaku pamtiće po lepim stvarima, dok bi najradije da zaboravi neprijatan susret sa koleginicom Svetlanom Cecom Ražnatović i sve ono što se desilo nakon toga.

"Najradije bih zaboravila sve ono što mi se izdešavalo u poslednjih nedelju dana, zaboravila bih radi sebe jer mi je gorak ukus u ustima. Mnogi smatraju da je bolje što se to sve sa Cecom izdešavalo zbog nekih stvari. Meni sve što je negativno, ja ne uživam u tome, nisam ja tip koji može da uživa u takvim stvarima, mada mnogi kažu da je bolje što se dogodilo", počinje Dragana i dodaje da je u 2019. spremna da oprosti, ali i da se brani kada treba.

"Ja sam apsolutno čista srca, sada ne razmišljajući o celoj ovoj situaciji, ja Ceci apsolutno želim zdravlje, mir u njenoj porodici i sreću. Ja nemam problem s tim. Ja to stvarno želim ljudima i ja ne bih mogla na miru da zaspim kad bih poželela nešto drugačije. I upravo to dovodi do toga da meni univerzum šalje lepe stvari i pozitivne vibracije. Na kraju krajeva i kada se desi nešto ružno, moramo da izdržimo, a izdržaću ja i ovo. Izdržala sam ja i mnogo gore", rekla je Dragana.

Pre nešto više od nedelju dana u medijima je odjeknula vest da je Dragana nakon sukoba sa Cecom završila u bolnici zbog narušenog zdravlja, a ona sada za Pink.rs otkriva i šta je uzrok tome.

"To je bio stres i šok u momentu. Jednostavno dođe tako neki trenutak kad vam se skupe neke stvari. Ja imam 50 godina i iza mene je mnogo nekih stresova kakvi su mi se dešavali u poslednje vreme, a i gorih, tako da je valjda organizam rekao u ovom trenutku da je dosta. I možda me je baš to nateralo da očvrsnem i da budem jača. Definitivno sebi u 2019. godini želim manje stresova. Volela bih kada bi me ljudi poštedeli ovakvih stresova i gluposti jer toliko je lako biti čovek. To uopšte ne zahteva poseban trening, samo je pitanje da li vam genetika dopušta da budete čovek ili ne. Nije teško biti čovek, lepa reč i osmeh, potreba da ljudima kažete lepe reči i pomognete dovoljno je da se dobro osećate", kaže pevačica.

I dok mnoge njene kolege tvrde da prava prijateljstva na estradi ne postoje, Dragana kaže da u njenom slučaju nije tako i otkriva od kojih kolega često dobija poruke koje joj puno znače.

"Ja imam tu sreću da mene gotovo sve kolege vole i poštuju. Recimo, sa Šabanom se često čujem, ja njega izuzetno poštujem, on je legenda. Pored njega, tu su i Rada, Tanja, Hanka Paldum, Šemsa, Halid Muslimović. Mnogo je lepo dobiti poruku od njih, tako da ja uživam u tom svom odnosu sa njima. Ja se ne bih složila da su prijateljstva na estradi retka i često lažna. Nažalost, u javnosti isplivavaju samo konflikti koji se dogode, ali i ti konfilkti brzo prođu i opet sve dođe na svoje mesto. Mi u javnosti mnogo više čitamo o tome da li desio neki konflikt nego da li je tu postojalo neko lepo druženje i koliko su ti ljudi bili podrška jedni drugima", rekla je ona.

Jelena Karleuša nedavno je tokom gostovanja u jednoj emisiji izjavila da Draganu Mirković veoma voli u poštuje, kao i da sa njom ne može da se meri niko i da će zauvek biti na njenoj strani šta god da se dogodi.

"Jelenu Karleuša nisam videla četiri godine, mi čak preterano često ni ne razmenjujemo poruke, u ovom poslu je to generalno teško, ali bitno je da imate neko međusobno poštovanje kao Jelena i ja. Nije ni bitno koliko se dugo nismo videle, bitno je međusobno poštovanje... Bolje i da se ne vidimo po nekoliko godina, a da postoji to uzajamno poštovanje nego da se viđamo svaki dan, a da to bude lažno", rekla je Dragana.

Saša Vidić pred sam kraj 2018. godine prvi put je pohvalio stajling Dragane Mirković koja je godinama unazad na udaru njegovih surovih kritika. Vidić nije birao reči kada je komentarisao Draganin stil, a nju smo pitali da li se iznenadila kada je od njega dobila pozitivne komentare.

"Meni lično je veoma drago, to je za mene kompliment, lepe reči svi mi volimo da čujemo, jer nas ružne reči bole. Lepe reči uvek ispunjavaju dušu i uvek su dobrodošle. Moram da priznam da me je to usrećilo, tako da ono što mogu da kažem je da mogu da mu se zahvalim na tome i želim mu sve najlepše. I kada me je kritikovao ja sam mu želela dobro, ali nikad to nisam rekla, a da su me neke njegove reči u nekom momentu zabolele, moram da priznam da jesu. Bez obzira na sve to, sada je mnogo lepo kada čujem lepe reči od njega i uživam u njima", rekla je muzička zvezda.

