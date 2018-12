SMEJEM SE I KADA MI SE PLAČE: Ana Mihajlovski želi da novogodišnja euforija što pre PROĐE, a evo kojim poslom planira da se bavi!

Ana Mihajlovski ništa ne prepušta slučaju, ali kaže kako sa njom nikada nije dosadno. Ova godina je za nju bila dobra, ali kako ona kaže, ne i najbolja, a najbolje i najgore trenutke sumirala je sada.

Da li bi idealan način života za vas podrazumevao: slobodu, lepotu, prirodu i životinje?

- Osoba sam koja se lako uklapa u sve scenarije i ne libim se nijednog posla, a ovom prilikom sam imala mogućnost da spojim moje dve velike ljubavi, jahanje i posao. Duže vreme sam imala želju da napravim snimanje koje daje na značaju ovim životinjama i, evo, vi ste mi omogućili da mi se ta želja ostvari u ovoj godini. Idealan život? Čak i samo po sebi zvuči nestvarno. Šta to podrazumeva, mislim da je to individualno, a definitivno je tema kojom ću se u bliskoj budućnosti baviti na svoj način. Sloboda uvek i pre svega, a lepota je u očima posmatrača. Priroda je sastavni deo svih nas... Životinje, šta reći?

foto: Printscreen Instagram

Šuška se da će vaše novo zanimanje biti i blogerka. Kako ste došli na tu ideju?

- Nije to neka neočekivana i nelogična odluka, a zanimanje neću menjati. Naprotiv, kao TV lice i medijski radnik smatram potpuno razumnu ideju da nastavim da se razvijam i usavršavam kroz inovativne i aktuelne medijske formate koji su nam dostupni danas, od pisanja za blog do Jutjub kanala za vlog. Pokušavam da napravim nešto malo drugačije od svega što postoji kod nas, a opet da to budem ja.

Nedavno ste javno rekli da osuđujete sve one koji razvedene žene nazivaju polovnjačama. Jeste li doživeli to na svojoj koži pa ste rešili da podržite one koji su se našli u istoj situaciji kao i vi?

- Mnoge razvedene žene na Balkanu iskuse da ih neko tako nazove, često i u šali. Smatram da ljude ne treba definisati ni određivati na taj način, da li su u braku, da li su u vanbračnoj zajednici, da li su razvedeni, da li imaju decu ili ne... Nemam ništa ni protiv čijeg mišljenja, ali ne slažem se s tim da razvedena žena vredi manje nego razvedeni muškarac. To je bila suština mog malog intimnog bunta u okviru ličnog posta na Instagramu.

Kako bi izgledala idealna emisija koju biste vi radili?

- Nešto najpribližnije tome jeste edukativno-zabavni sadržaj koji prevazilazi granice naše zemlje. Ne znam da li smem da iskoristim parolu "svetsko, a naše", pitko i zabavno za sve koji razumeju naš jezik.

foto: Dragana Udovičić

Jesmo li stekli pogrešan utisak ili smo u pravu kada kažemo da deluje da ste se u ovoj godini najviše smejali, ili je to samo maska na društvenim mrežama?

- Osmeh je moj zaštitni znak, smejem se i kada bih rađe zaplakala. Ne bih ovu godinu izdvojila po smejanju, bilo je i radosnijih godina u mom životu. Mada, eto, skoro sam se s prijateljima toliko smejala da sam završila u suzama. Topla preporuka svima, a istina je, smeh leči i besplatna je terapija.

Koje su vam želje za narednu godinu?

- Uh, želje... Znaš kako, želim sve ono što nisu klasični pokloni: vreme, sreću, prijatelje, snove, nadu, ljubav i zdravlje. Jedva čekam da prođe ova novogodišnja euforija i da se vratimo svi u normalu jer vreme ide i nema nazad, a toliko toga je pred nama!

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/Blic, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir