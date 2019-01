RADA MANOJLOVIĆ DONELA DRASTIČNU PROMENU! Bacila KARTE NA STO i otkrila o porodici, dečku, odlasku kod psihijatra... NIŠTA NIJE KRILA!

Pevačica Rada Manojlović oduvek je važila za najseksepilniju pevačicu mlađe generacije. Njene duge, vitke i zategnute noge uvek je volela da istakne u prvi plan, a Novu godinu je odlučila je da ipak nešto promeni: „Znam da ste očekivali kratku suknju, ali sam rešila da u ovu novu godinu uđem kao dama, sa stilom!”

Manojlovićeva je otkrila da u poslednje vreme izbegava medijska pojavljivanja jer temeljno radi na novom albumu.

- Umorila sam se od toga da konstantno dajem izjave i intervjue, a da svojoj publici nisam dala novu pesmu ili snimila novi album. No kako sada pripremam pesme i uveliko sa svojim timom saradnika radim na budućim hitovima, verujem da će se čekanje isplatiti. Verujem da će ova nova godina doneti mnogo lepih stvari, a ja ću se potruditi da sebi ispunim sve želje. Sebi samoj ću biti Deda Mraz - otkrila je Rada.

- Iskrena da budem, nisam od onih koji se nerviraju oko svake sitnice. Mogu slobodno da kažem da sam veoma flegmatična po tom pitanju. S druge strane, takva moja smirenost i nastup i te kako umeju da iznerviraju druge ljude (smeh) - priznaje pevačica i otkriva da postoje sitnice koje sama sebi zamera, a umeju da je izbace iz takta.

- Nekada sebi zadam previše obaveza i onda ne znam gde ću pre da odem, šta da uradim ili sa kim da se vidim. Naravno, zbog tolike zbrke često kasnim i to me izluđuje, ali šta da radim. Postavljam sebi previše obaveza, pa dođe do toga da sve postane nemoguća misija. S druge strane, posle određenog vremena ljudi su me jednostavno prihvatili, znaju da će Rada zakasniti i više se niko ne nervira, niti se ljute na mene - kaže Manojlovićeva sa osmehom.

Iako ima savršenu liniju, pevačica priznaje da je u poslednje vreme na posebnom režimu ishrane, pa joj se zbog toga često priviđa visokokalorična hrana, između ostalog - punjene paprike, koje najbolje sprema njena sestra Maja.

Od Deda Mraza želim zdravlje Iako tvrdi da je sebi samoj Deda Mraz, Rada kaže da bi čika sa belom bradom, ako odluči da je poseti, donese samo jedno. - Jednu alkalnu bateriju punu zdravlja (smeh). Naravno, da ne bude kao sa onih reklama da radi non-stop, a istroši se posle dva dana. Želim bateriju koja će da traje do 2020. (smeh). Zdravlje je najvažnije, sve ostalo čovek može da kupi.

Srećna sam, zar je važno pored koga? Iako se u poslednje vreme stalno spekuliše o tome da više nije u vezi sa Harisom Berkovićem, Rada je i ovoga puta ostala bez odgovora kada je njen kolega u pitanju. - E, više mi je dosadno da pričam o momcima. Zar nije najvažnije da sam ja srećna, ispunjena i da blistam? - rekla je Rada

- Poroke nemam. Ne pušim, ne pijem... Međutim, ako neko hranu stavlja u kategoriju poroka, e, onda jesam poročna. Trenutno sam na nekom režimu ishrane, vodim računa o tome šta jedem. Uveče samo jabuka ili neka salata i to je to. Inače sam veliki gurman i mnogo volim da jedem. Trenutno bih smazala jednu punjenu papriku koju vrhunski sprema moja sestra - priznala nam je Manojlovićeva.

Iako je ostala da živi u Beogradu nakon što je 2007. postigla veliki uspeh u „Zvezdama Granda“, Rada priznaje da joj za praznike najviše nedostaje da bude u svom rodnom Četerežu, gde je čekaju otac i sestra.

- Dok se nisam bavila muzikom, to su bila prava kućna veselja koja sam obožavala. No kada ja karijera krenula uzlaznom putanjom, sve praznike provodim radno, sa svojom publikom. Nedostaje mi da zagrlim svoje u ponoć, ali mi to nadoknadimo. Pored mog tate se osećam kao dete bez obaveza, kao nekad. Kada odem u Četerež, vratim se u detinjstvo i tada se prilično smirim od haotičnog estradnog života - otkriva Rada.

Uprkos činjenici da danas sama ume da kanališe negativnu energiju, te da stres oko posla ne nosi kući, ona priznaje da je jednim delom za to zaslužen i psiholog kod kog je ranije odlazila.

- Znam da je to i dalje tabu, ali mentalna higijena je najvažnija, a o tome niko ne priča. Kada ljudi čuju reč psiholog i psihijatar, odmah misle da bi trebalo da nosiš belu košulju i budeš vezan kaišem. (smeh) Govorila sam mnogo puta o tome i nemam problem da ponovim. Jednostavno razgovaraš s nekim ko može da ti sa stručne strane pruži podršku kako da određene situacije preboliš i prevaziđeš. U tome nema ništa loše i svaki čovek koji se oseti nemoćnim u određenom trenutku svog života trebalo bi da razgovara sa psihologom - rekla je atraktivna pevačica.

