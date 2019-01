ŽIKA ŠARENICA PROGOVORIO O ĆERKAMA! Jednu veliku želju ima, a od njih dve i dalje slaba vajda: To hoću, dosta mi je ČEKANJA!

Živorad Žika Nikolić, kako kaže, malo šta nije uradio u svom životu, te u 2019. godini očekuje da se konačno ostvari u ulozi dede. Voditelj smatra da mu je vreme, ali nikako da "nagovori" ćerke da mu tu želji i ispune.

"Pošto ja imam dve ćerke, voleo bih da postanem deda konačno, vreme mi je. Jedna se udala, nešto čeka... Druga čeka da se uda... Nekako mi ne uspeva da ih ubedim da je to veoma važno na vreme obaviti taj posao. Bojim se da ne shvate kasno da nisu obavile jedan važan deo života. Ja sam rano postao otac, u 22. godini i mislim da je to moj najveći uspeh. One su između 30. i 40. godine, iako su se provodile, vreme je da se sad uozbilje", zaključuje Žika sa osmehom.

