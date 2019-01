NEPOZNATI DETALJI SA SVADBE VEKA! ARKAN DOŠAO PO CECU, A OVO NIJE USPEO DA URADI: Morao je da izdvoji brdo NOVCA, evo sa koliko para je kupio MLADU!

Svetlana Ražnatović i njen sada pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan venčali su se preko skoro 24 godine. Venčanje koju su tada pratilo preko 150 akreditovanih medija iz Srbije, regiona i sveta, proglašeno je za svadbu decenije i veka, ali za neke detalje koji su se odigrali tog dana malo ko je znao.

foto: Printscreen

Naime, Željko koji je bio vojnik i veoma vešt sa oružjem, nije pogodio jabuku ispred mladine kuće u Žitarođu iz prvog puta, več iz šestog.

Ono što je bilo možda najzanimljivije jeste kupovina Cece. Nju je mladoženji i njegovim svatovima prodala pevačicina sestra Lidija.

foto: Printscreen

Ako je suditi prema snimku koji kruži internetom, Ceca je možda i najskuplja mlada koja je plaćena u Srbiji. Naime, Arkan je prvo dao nekoliko štoseva sa nemačkim markama, a kada je Lidija rekla da je to nedovoljno, Ražnatović je pozvao jednog momka koji je pred njim otvorio akten-tašnu u kojoj je bilo brdo para i skupocena narukvica od dijamanata. Kao da ni to nije bilo dovoljno, mladoženja je sa ruke skinuo zlatan sat i vredan prsten, a to su učinili i njegovi prijatelji!

Lidija je na kraju popustila, a Arkan je ušao u sobu gde ga je dočekala Ceca u tradicionalnoj narodnoj nošnji.

foto: Printscreen

Foto: Printscreen/YT

